Трамп угрожает рекордными тарифами странам Европы из-за цифровых налогов для США

Президент США Дональд Трамп пригрозил применить 100-процентные тарифы против стран, которые введут налог на цифровые услуги для американских компаний.

Трамп снова угрожает пошлинами странам Европы

Об этом президент США сообщил в своей сети Truth Social.

В своих новых угрозах Трамп обратился, прежде всего, к европейским странам, которые, по его словам, обсуждают введение цифровых налогов, ударящих по технологическим гигантам из США.

Многие европейские страны обсуждают вопрос о ближайшем введении налога на цифровые услуги для американских компаний. Некоторые из этих стран уже близки к тому, чтобы фактически это сделать. Пусть это заявление служит предупреждением: любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется со 100-процентной пошлиной на все товары, посылаемые в Соединенные Штаты Америки. Дональд Трама Президент США

Трамп уточнил, что эти пошлины будут иметь приоритет на торговых соглашениях, которые США заключили с этими странами, "независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет". По его словам, американские 100-процентные тарифы будут введены "немедленно".

Ранее американский президент прибегал к подобным угрозам в сторону Франции. Трамп предупредил Париж, что у США нет другого выбора, кроме как ввести 100-процентные пошлины на французское вино, если страна не отменит свой цифровой налог на американских технологических гигантов.

Франция с 2019 года применяет 3-процентный сбор с доходов от цифровых услуг, полученных в стране компаниями, чей доход на ее территории превышает 25 млн. евро, а во всем мире — 750 млн. евро.