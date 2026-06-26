Трамп погрожує рекордними тарифами країнам Європи через цифрові податки для США

Президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати 100-відсоткові тарифи проти країн, які запровадять податок на цифрові послуги для американських компаній.
Головні тези:
- Трамп погрозує новими митами країнам Європи.
- Президент США звернувся передусім до європейських країн, які, за його словами, обговорюють запровадження цифрових податків, що вдарять по технологічних гігантах зі США.
Трамп знову погрожує митами країнам Європи
Про це президент США повідомив у своїй мережі Truth Social.
У своїх нових погрозах Трамп звернувся передусім до європейських країн, які, за його словами, обговорюють запровадження цифрових податків, що вдарять по технологічних гігантах зі США.
Трамп уточнив, що ці мита матимуть пріоритет на торговельними угодами, які США уклали з цими країнами, "незалежно від того, чи були вони реалізовані, підписані чи ні". За його словами, американські 100-відсоткові тарифи буде запроваджено "негайно".
Раніше американський президент вдавався до подібних погроз у бік Франції. Трамп попередив Париж, що США не матимуть іншого вибору, окрім як ввести 100-відсоткові мита на французьке вино, якщо країна не скасує свій цифровий податок на американських технологічних гігантів.
Франція з 2019 року застосовує 3-відсотковий збір з доходів від цифрових послуг, отриманих у країні компаніями, чий дохід на її території перевищує 25 млн євро, а в усьому світі — 750 млн євро.
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