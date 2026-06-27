США працюють над організацією візиту Трампа до Індії

США працюють над організацією візиту президента Дональда Трампа до Індії на початку наступного року, водночас прагнуть остаточно узгодити двосторонню торговельну угоду в найближчі тижні або місяці.

Трамп збирається до Індії: що відомо

Про це повідомив індійському агентству IANS держсекретар США Марко Рубіо.

Рубіо зазначив, що планує пізніше цього року повернутися до Індії, щоб підготувати візит Трампа.

Він наголосив, що торговельні переговори між країнами перебувають на «останніх етапах», і висловив оптимізм щодо того, що угоди може бути досягнуто найближчим часом.

Рубіо також підкреслив, що Вашингтон прагне відігравати більшу роль у забезпеченні енергетичних потреб Індії, що заростають. Поширити

Він додав, що США можуть сприяти збільшенню світових поставок нафти, зокрема через Венесуелу, оскільки індійські нафтопереробні заводи здатні переробляти венесуельську важку нафту завдяки своєму сучасному обладнанню.

Протягом останнього року відносини між Індією та США були напруженими, оскільки Вашингтон ввів високі мита на індійські товари, покаравши Нью-Делі за закупівлю російської нафти, та тісно співпрацював з головним суперником Індії — Пакистаном.

Однак Індія вже кілька місяців наполягає на тому, щоб Трамп відвідав країну, можливо, у межах за участю Японії та Австралії. Прем’єр-міністр Нарендра Моді зустрівся із Трампом минулого тижня на полях саміту «Великої сімки» у Франції. Трамп зазначив, що у них відбулася «дуже хороша» розмова.