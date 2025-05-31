США сделали недостаточно для окончания войны РФ против Украины — Помпео

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Соединенные Штаты Америки сделали недостаточно для того, чтобы остановить войну России и возобновить мир в Украине в 2014 году.
Главные тезисы
- Помпео считает, что США не приняли достаточных мер для остановки войны РФ и восстановления мира в Украине.
- Бывший госсекретарь выразил сожаление о недостаточной реакции в 2014 и 2022 годах на действия России.
- Помпео подчеркнул необходимость возвращения к стабильности после приостановки боевых действий и предупредил об опасности российских давлений.
Помпео высказался о действиях США насчет прекращения войны РФ против Украины
Об этом он заявил во время второго международного форума безопасности Black Sea Security Forum в Одессе.
По его словам, несмотря на все попытки, представителям США так и не удалось помешать планам главы Кремля Владимира Путина и предотвратить полномасштабное российское вторжение в 2022 году.
Помпео признал, что тогда было "другое время" и агрессия России была "не столь массирована", однако он обратил внимание: "если посмотреть на документы, которые обсуждались во время Минских переговоров, я уверен — они почти идентичны тем, о чем говорят сейчас".
Также он заверил, что США не смогут позволить себе бросить Украину в борьбе с российской агрессией.
Что касается более глубокого вопроса — считается ли Украина "пешкой" — я так не думаю. Не считаю, что кто-то так мыслит: "пожертвуем ею и получим мир".
Он обратил внимание, на то, что многие члены Республиканской партии "выражали мнения, противоречащие глубоким национальным интересам Америки по этому вопросу".
Напомним, в то время, когда Помпео занимал должность госсекретаря США, 25 июля 2018 года была принята и обнародована "Крымская декларация", через 10 дней после официальной встречи Трампа (при его первом президентском сроке) и Путина в Хельсинки.
В том документе говорилось, что "Россия путем вторжения в Украину и попытки аннексии Крыма в 2014 году пыталась подорвать основополагающий международный принцип, соблюдаемый демократическими государствами: ни одна страна не может силой менять границы другой".
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