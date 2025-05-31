Бывший государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Соединенные Штаты Америки сделали недостаточно для того, чтобы остановить войну России и возобновить мир в Украине в 2014 году.

Помпео высказался о действиях США насчет прекращения войны РФ против Украины

Об этом он заявил во время второго международного форума безопасности Black Sea Security Forum в Одессе.

По его словам, несмотря на все попытки, представителям США так и не удалось помешать планам главы Кремля Владимира Путина и предотвратить полномасштабное российское вторжение в 2022 году.

Мне жаль, что не было сделано больше в 2014 году, что не было сделано больше в 2022 году, что мы потеряли сдерживание. А теперь наша задача вернуть все к стабильности. Я был причастен к Минским переговорам (...) мы уже много раз сидели за столом (переговоров — ред.), и не было "молота", не было рычагов влияния. Майк Помпео Американский политик

Помпео признал, что тогда было "другое время" и агрессия России была "не столь массирована", однако он обратил внимание: "если посмотреть на документы, которые обсуждались во время Минских переговоров, я уверен — они почти идентичны тем, о чем говорят сейчас".

И это должно напомнить всем нам: когда Путин на мгновение откладывает оружие, нельзя возвращаться к российскому газу. Когда он откладывает оружие, нельзя жить так, как раньше. Поделиться

Также он заверил, что США не смогут позволить себе бросить Украину в борьбе с российской агрессией.

Что касается более глубокого вопроса — считается ли Украина "пешкой" — я так не думаю. Не считаю, что кто-то так мыслит: "пожертвуем ею и получим мир".

Он обратил внимание, на то, что многие члены Республиканской партии "выражали мнения, противоречащие глубоким национальным интересам Америки по этому вопросу".

Но думаю, все они также понимают, что в итоге США не могут просто отойти от этого. Это не тот случай, когда можно сказать: "Удачи, дальше вы сами". Это будет преследовать всех нас — верующих в базовое человеческое достоинство, право собственности, все признаки суверенитета наций. И я думаю, в конце концов, эти ценности победят. Поделиться

Напомним, в то время, когда Помпео занимал должность госсекретаря США, 25 июля 2018 года была принята и обнародована "Крымская декларация", через 10 дней после официальной встречи Трампа (при его первом президентском сроке) и Путина в Хельсинки.