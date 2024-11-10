Трамп не будет брать Помпео и Хейли в новую администрацию — они поддерживают Украину

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласит бывшую кандидатку в президенты от Республиканской партии Никки Гейли и бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к своей администрации.
Главные тезисы
- Трамп не пригласит Помпео и Хейли в новую администрацию, поскольку они поддерживали Украину со стороны США.
- Сьюзи Уайлс, доверенный союзник Трампа, получит ключевую роль в управлении аппаратом Белого дома.
- Уайлс осталась с Трампом даже после штурма Капитолия, и ее опыт в координации правительственных вопросов будет ценен в новой администрации.
- Трамп характеризовал Уайлс как способного управлять его настроениями и порывами, поддерживая тесные отношения без лишних споров.
- Сьюзи Уайлс станет первой женщиной, занимающей должность руководителя аппарата Белого дома в истории США.
Трамп не пригласит Помпео и Хейли в новую администрацию
При этом избранный новым президентом Штатов политик отметил, что ценит свою прошлую работу вместе с Помпео и Хейли.
Отмечается, что Трамп рассматривает кандидатов на должность в своей администрации в свою инаугурацию на пост президента 20 января.
Напомним, и Никки Гейли и Майк Помпео выступали за поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.
Трамп объявил о неожиданном первом назначении в администрацию Белого дома
Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал имя главы его предвыборной кампании Сьюзи Уайлз как руководительницы аппарата Белого дома. Она станет первой женщиной в этой должности в истории Соединенных Штатов Америки.
Уайлс осталась с Трампом даже когда многие считали политика изгнанником после того, как его сторонники штурмовали Капитолий. В отличие от некоторых советников, она нечасто спорила с ним и поддерживала тесные отношения.
Уайлс является древней союзницей Трампа, имеет опыт в координации его юридических и политических вопросов и долгое время работала в его команде.
Ее роль как главы аппарата будет ключевой: она будет отвечать за управление персоналом Белого дома, контролировать потоки информации к президенту и определять, кто будет иметь доступ к Овальному кабинету. Также Уайлс будет главным звеном между президентом и Конгрессом, представителями исполнительной власти и другими влиятельными группами.
Помощники Трампа считали Уайлса человеком, который может управлять его настроениями и порывами, не обязательно сдерживая его. Трамп часто упоминал Уайлс во время предвыборной кампании, публично хваля ее.
Ранее CNN сообщало, что Уайлс была главной претенденткой на этот пост, но имела определенные оговорки и выдвинула Трампу определенные условия. Первым из них был больший контроль над тем, кто может связаться с президентом в Овальном кабинете.
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