Трамп не будет брать Помпео и Хейли в новую администрацию — они поддерживают Украину
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Трамп не будет брать Помпео и Хейли в новую администрацию — они поддерживают Украину

Трамп не будет брать Помпео и Хейли в новую администрацию — они поддерживают Украину
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Источник:  Reuters

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласит бывшую кандидатку в президенты от Республиканской партии Никки Гейли и бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к своей администрации.

Главные тезисы

  • Трамп не пригласит Помпео и Хейли в новую администрацию, поскольку они поддерживали Украину со стороны США.
  • Сьюзи Уайлс, доверенный союзник Трампа, получит ключевую роль в управлении аппаратом Белого дома.
  • Уайлс осталась с Трампом даже после штурма Капитолия, и ее опыт в координации правительственных вопросов будет ценен в новой администрации.
  • Трамп характеризовал Уайлс как способного управлять его настроениями и порывами, поддерживая тесные отношения без лишних споров.
  • Сьюзи Уайлс станет первой женщиной, занимающей должность руководителя аппарата Белого дома в истории США.

Трамп не пригласит Помпео и Хейли в новую администрацию

Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к формируемой сейчас администрации Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Будущий президент США

При этом избранный новым президентом Штатов политик отметил, что ценит свою прошлую работу вместе с Помпео и Хейли.

Мне очень понравилось и я ценил работу с ними раньше, и я хотел бы поблагодарить их за их службу в нашей стране, — добавил Трамп.

Отмечается, что Трамп рассматривает кандидатов на должность в своей администрации в свою инаугурацию на пост президента 20 января.

Напомним, и Никки Гейли и Майк Помпео выступали за поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Трамп объявил о неожиданном первом назначении в администрацию Белого дома

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал имя главы его предвыборной кампании Сьюзи Уайлз как руководительницы аппарата Белого дома. Она станет первой женщиной в этой должности в истории Соединенных Штатов Америки.

Сьюзи Уайлс только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотделимой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов, — сказал Трамп.

Уайлс осталась с Трампом даже когда многие считали политика изгнанником после того, как его сторонники штурмовали Капитолий. В отличие от некоторых советников, она нечасто спорила с ним и поддерживала тесные отношения.

Уайлс является древней союзницей Трампа, имеет опыт в координации его юридических и политических вопросов и долгое время работала в его команде.

Ее роль как главы аппарата будет ключевой: она будет отвечать за управление персоналом Белого дома, контролировать потоки информации к президенту и определять, кто будет иметь доступ к Овальному кабинету. Также Уайлс будет главным звеном между президентом и Конгрессом, представителями исполнительной власти и другими влиятельными группами.

Помощники Трампа считали Уайлса человеком, который может управлять его настроениями и порывами, не обязательно сдерживая его. Трамп часто упоминал Уайлс во время предвыборной кампании, публично хваля ее.

Ранее CNN сообщало, что Уайлс была главной претенденткой на этот пост, но имела определенные оговорки и выдвинула Трампу определенные условия. Первым из них был больший контроль над тем, кто может связаться с президентом в Овальном кабинете.

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