Трамп не будет брать Помпео и Хейли в новую администрацию — они поддерживают Украину

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласит бывшую кандидатку в президенты от Республиканской партии Никки Гейли и бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к своей администрации.

Трамп не пригласит Помпео и Хейли в новую администрацию

Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к формируемой сейчас администрации Трампа. Дональд Трамп Будущий президент США

При этом избранный новым президентом Штатов политик отметил, что ценит свою прошлую работу вместе с Помпео и Хейли.

Мне очень понравилось и я ценил работу с ними раньше, и я хотел бы поблагодарить их за их службу в нашей стране, — добавил Трамп. Поделиться

Отмечается, что Трамп рассматривает кандидатов на должность в своей администрации в свою инаугурацию на пост президента 20 января.

Напомним, и Никки Гейли и Майк Помпео выступали за поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Трамп объявил о неожиданном первом назначении в администрацию Белого дома

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал имя главы его предвыборной кампании Сьюзи Уайлз как руководительницы аппарата Белого дома. Она станет первой женщиной в этой должности в истории Соединенных Штатов Америки.

Сьюзи Уайлс только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотделимой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов, — сказал Трамп. Поделиться

Уайлс осталась с Трампом даже когда многие считали политика изгнанником после того, как его сторонники штурмовали Капитолий. В отличие от некоторых советников, она нечасто спорила с ним и поддерживала тесные отношения.

Уайлс является древней союзницей Трампа, имеет опыт в координации его юридических и политических вопросов и долгое время работала в его команде.

Ее роль как главы аппарата будет ключевой: она будет отвечать за управление персоналом Белого дома, контролировать потоки информации к президенту и определять, кто будет иметь доступ к Овальному кабинету. Также Уайлс будет главным звеном между президентом и Конгрессом, представителями исполнительной власти и другими влиятельными группами.

Помощники Трампа считали Уайлса человеком, который может управлять его настроениями и порывами, не обязательно сдерживая его. Трамп часто упоминал Уайлс во время предвыборной кампании, публично хваля ее.