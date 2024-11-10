Трамп не братиме Помпео та Хейлі до нової адміністрації — вони підтримують Україну

Майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що не запросить колишню кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі та колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до своєї адміністрації.

Трамп не запросить Помпео та Хейлі до нової адміністрації

Я не буду запрошувати колишнього посла Ніккі Хейлі або колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується. Дональд Трамп Майбутній президент США

При цьому обраний новим президентом Штатів політик зазначив, що цінує свою минулу роботу разом з Помпео та Хейлі.

Мені дуже сподобалося і я цінував роботу з ними раніше, і я хотів би подякувати їм за їхню службу нашій країні, — додав Трамп. Поширити

Зазначається, що Трамп розглядає кандидатів на посаду у своїй адміністрації до своєї інавгурації на пост президента 20 січня.

Нагадаємо, і Ніккі Гейлі, і Майк Помпео виступали за підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Трамп оголосив про неочікуване перше призначення в адміністрацію Білого дому

Новообраний президент США Дональд Трамп назвав ім'я очільниці його передвиборчої кампанії Сьюзі Вайлз як керівниці апарату Білого дому. Вона стане першою жінкою на цій посаді в історії Сполучених Штатів Америки.

Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії та була невіддільною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років, — сказав Трамп. Поширити

Вайлз залишилася з Трампом навіть коли багато хто вважав політика вигнанцем після того, як його прихильники штурмували Капітолій. На відміну від деяких радників, вона нечасто сперечалася з ним і натомість підтримувала тісні стосунки.

Вайлз є давньою союзницею Трампа, має досвід у координації його юридичних та політичних питань і тривалий час працювала в його команді.

Її роль як глави апарату буде ключовою: вона відповідатиме за управління персоналом Білого дому, контролюватиме потоки інформації до президента та визначатиме, хто матиме доступ до Овального кабінету. Також Вайлз буде головною ланкою між президентом і Конгресом, представниками виконавчої влади та іншими впливовими групами.

Помічники Трампа вважали Вайлз людиною, яка може керувати його настроями та поривами, не обов’язково стримуючи його. Трамп часто згадував Вайлз під час передвиборчої кампанії, публічно хвалячи її.