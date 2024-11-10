Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах на виборах президента США
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Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах на виборах президента США

Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах на виборах президента США
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Джерело:  Associated Press

Дональд Трамп перемагає на виборах в Аризоні. Таким чином він здобув перемогу в усіх семи "хитких" штатах під час виборів президента США.

Головні тези:

  • Трамп переміг у всіх семи “хитких” штатах на виборах президента США, забезпечивши собі більшість голосів у Колегії виборників
  • Фотофініш у штатах, таких як Аризона та Пенсільванія, де Трамп здобув перемогу, вказує на напружену боротьбу та зміну виборчих тенденцій
  • Поразка Камали Гарріс у штатах, де її перемогу передбачали, вказує на непередбачуваність виборчих процесів
  • Контроль республіканців над Сенатом підтверджується вирішальними перемогами на виборах, що відбулись, що може суттєво вплинути на подальшу політичну ситуацію в країні
  • Результати виборів президента США 2020 року будуть затверджені Конгресом 6 січня, а Трамп та його віцепрезидент Джей Ді Венс вступлять на посаду 20 січня

Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах

Як зазначає видання, Трамп здобуває більшість голосів у Аризоні, отримавши ще 11 голосів у Колегії виборників.

Загалом він наразі має 312 голосів виборників. Його опонентка, демократка Камала Гарріс, має 226 голосів.

Фото — apnews.com

Крім Аризони, Трамп переміг у шести інших "хитких" штатах: Мічигані, Пенсільванії, Джорджії, Північній Кароліні, Вісконсині та Неваді. Аризона традиційно підтримувала республіканців, але у 2020 році демократ Джо Байден виграв у цьому штаті вперше з 1996 року, що зробило його "хитким".

За даними Associated Press, Трамп здобув 74,6 мільйонів голосів по всій країні (50,5%), тоді як Гарріс набрала 70,9 мільйона (48%).

Конгрес має затвердити результати голосування Колегії виборників 6 січня, а Трамп із майбутнім віцепрезидентом Джей Ді Венсом мають вступити на посаду 20 січня.

Трамп перемагає на виборах президента США

Під час виборів, які відбувалися 5 листопада у США, американський народ обрав Дональда Трампа 47-м президентом. Згідно з останніми даними, він набрав 277 голосів виборців з 270 необхідних для перемоги.

Це сталося через чотири роки після його поразки Джо Байдену.

Що важливо розуміти, лідер республіканців стане першим президентом за більш ніж 120 років, який обіймає цю посаду не поспіль.

Дональду Трампу вдалося отримати більшість голосів у багатьох “хитких” штатах та навіть там, де прогнозували перемогу Камалі Гарріс, до прикладу у Пенсільванії та Айові.

Поразка віцепрезидентки Камали Гарріс знаменує собою другий випадок за вісім років, коли жінка стала кандидатом від головної партії, але не змогла подолати бар’єр.

Республіканці також забезпечили контроль над Сенатом завдяки вирішальним перемогам: Берні Морено в Огайо, Джима Джастіса у Західній Вірджинії та Деб Фішер, яка зберегла своє місце в Небрасці.

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