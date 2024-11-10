Трамп побеждает во всех "шатких" штатах на выборах президента США

Дональд Трамп побеждает на выборах в Аризоне. Таким образом, он одержал победу во всех семи "шатких" штатах во время выборов президента США.

Трамп побеждает во всех "шатких" штатах

Трамп получает большинство голосов в Аризоне, получив еще 11 голосов в Коллегии избирателей.

Всего у него сейчас 312 голосов избирателей. Его оппонентка, демократ Камала Гаррис, имеет 226 голосов.

Фото — apnews.com

Кроме Аризоны, Трамп победил в шести других "шатких" штатах: Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине и Неваде. Аризона традиционно поддерживала республиканцев, но в 2020 году демократ Джо Байден выиграл в этом штате впервые с 1996 года, что сделало его "шатким". Поделиться

По данным Associated Press, Трамп получил 74,6 миллиона голосов по всей стране (50,5%), тогда как Гаррис набрала 70,9 миллиона (48%).

Конгресс должен утвердить результаты голосования Коллегии избирателей 6 января, а Трамп с будущим вице-президентом Джей Ди Венсом должны вступить в должность 20 января.

Трамп побеждает на выборах президента США

Во время выборов, проходивших 5 ноября в США, американский народ избрал Дональда Трампа 47-м президентом. Согласно последним данным, он набрал 277 голосов избирателей из 270 необходимых для победы.

Это произошло четыре года спустя после его поражения Джо Байдену.

Что важно понимать, лидер республиканцев станет первым президентом за более чем 120 лет, занимающим этот пост не подряд.

Дональду Трампу удалось получить большинство голосов во многих "шатких" штатах и даже там, где прогнозировали победу Камали Гаррис, к примеру в Пенсильвании и Айове.

Поражение вице-президента Камалы Гаррис знаменует собой второй случай за восемь лет, когда женщина стала кандидатом от главной партии, но не смогла преодолеть барьер.

Республиканцы также обеспечили контроль над Сенатом благодаря решающим победам: Берни Морено в Огайо, Джима Джастиса в Западной Виргинии и Деб Фишер, сохранившей свое место в Небраске.