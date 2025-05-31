США зробили недостатньо для закінчення війни РФ проти України — Помпео

Колишній державний секретар США Майк Помпео вважає, що Сполучені Штати Америки зробили недостатньо для того, аби зупинити війну Росії та відновити мир в Україні у 2014 році.

Помпео висловився про дії США щодо припинення війни РФ проти України

Про це він заявив під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі.

За його словами, попри всі намагання, представникам США так і не вдалося завадити планам очільника Кремля Владіміра Путіна та запобігти повномасштабному російському вторгненню у 2022 році.

Мені шкода, що не було зроблено більше у 2014 році, що не було зроблено більше у 2022-му, що ми втратили стримування. А тепер наше завдання — повернути все до стабільності. Я був дотичний до Мінських переговорів (...) ми вже багато разів сиділи за тим столом (переговорів — ред.), і не було "молота", не було важелів впливу. Майк Помпео Американський політик

Помпео визнав, що тоді був "інший час" й агресія Росії була "не така масована", проте він звернув увагу: "якщо подивитися на документи, що обговорювались під час Мінських переговорів, я впевнений — вони майже ідентичні тим, про що говорять зараз".

І це має нагадати всім нам: коли Путін на мить відкладає зброю — не можна повертатися до російського газу. Коли він відкладає зброю — не можна жити так, як раніше. Поширити

Також він запевнив, що США не зможуть дозволити собі покинути Україну в боротьбі з російською агресією.

Щодо глибшого питання — чи вважається Україна "пішаком" — я так не думаю. Не вважаю, що хтось так мислить: "пожертвуємо нею — і отримаємо мир".

Він звернув увагу, на те, що багато членів Республіканської партії "висловлювали думки, які суперечать глибоким національним інтересам Америки щодо цього питання".

Але, думаю, всі вони також розуміють, що в підсумку США не можуть просто відійти від цього. Це не той випадок, коли можна сказати: "Удачі, далі ви самі". Це буде переслідувати всіх нас — тих, хто вірить у базову людську гідність, права власності, усі ознаки суверенітету націй. І я думаю, зрештою ці цінності переможуть. Поширити

Нагадаємо, у час, коли Помпео обіймав посаду держсекретаря США, 25 липня 2018 року була ухвалена і оприлюднена "Кримська декларація", через 10 днів після офіційної зустрічі Трампа (за його першого президентського терміну) і Путіна в Гельсінкі.