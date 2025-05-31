США зробили недостатньо для закінчення війни РФ проти України — Помпео

Колишній державний секретар США Майк Помпео вважає, що Сполучені Штати Америки зробили недостатньо для того, аби зупинити війну Росії та відновити мир в Україні у 2014 році.
Головні тези:
- США не зробили достатньо для зупинення війни Росії та відновлення миру в Україні, вважає Майк Помпео.
- Помпео підкреслив, що необхідно повернути все до стабільності та не піддаватися російським тискам після припинення збройних дій.
- Ексдержсекретар зауважив, що агресія РФ у 2022 році є підтвердженням некоректності угод, обговорених на Мінських переговорах.
Помпео висловився про дії США щодо припинення війни РФ проти України
Про це він заявив під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі.
За його словами, попри всі намагання, представникам США так і не вдалося завадити планам очільника Кремля Владіміра Путіна та запобігти повномасштабному російському вторгненню у 2022 році.
Помпео визнав, що тоді був "інший час" й агресія Росії була "не така масована", проте він звернув увагу: "якщо подивитися на документи, що обговорювались під час Мінських переговорів, я впевнений — вони майже ідентичні тим, про що говорять зараз".
Також він запевнив, що США не зможуть дозволити собі покинути Україну в боротьбі з російською агресією.
Щодо глибшого питання — чи вважається Україна "пішаком" — я так не думаю. Не вважаю, що хтось так мислить: "пожертвуємо нею — і отримаємо мир".
Він звернув увагу, на те, що багато членів Республіканської партії "висловлювали думки, які суперечать глибоким національним інтересам Америки щодо цього питання".
Нагадаємо, у час, коли Помпео обіймав посаду держсекретаря США, 25 липня 2018 року була ухвалена і оприлюднена "Кримська декларація", через 10 днів після офіційної зустрічі Трампа (за його першого президентського терміну) і Путіна в Гельсінкі.
У тому документі йшлося, що "Росія шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму у 2014 році намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави: жодна країна не може силою змінювати кордони іншої".
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