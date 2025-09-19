США снова заблокировали резолюцию Совбеза ООН насчет Газы — в чем дело
Категория
Мир
Дата публикации

США снова заблокировали резолюцию Совбеза ООН насчет Газы — в чем дело

Совбез ООН
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

18 сентября США наложили вето на предложенную Советом Безопасности ООН резолюцию, требующую "немедленного, безусловного и постоянного" прекращения огня в Газе, а также снятия Израилем всех ограничений на доставку гуманитарной помощи палестинскому анклаву.

Главные тезисы

  • США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по прекращению огня в Газе и доставке гуманитарной помощи из-за недостаточного осуждения ХАМАСа и неуважения к праву Израиля на самооборону.
  • Документ был поддержан 14 из 15 членов СБ ООН, включая призыв к немедленному освобождению заложников и окончанию войны.

США в шестой раз наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе

Документ также призывает к немедленному, достойному и безусловному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАСом и другими вооруженными группировками.

Проект резолюции поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности. Документ был принят в ответ на официальное объявление ООН о голоде в Газе после двух лет войны Израиля с группировкой ХАМАС.

Заместитель специального представителя США на Ближнем Востоке Морган Ортагус заявила, что текст резолюции недостаточно осуждает ХАМАС и не признает право Израиля на самооборону.

ХАМАС отвечает за начало и продолжение этой войны. Израиль принял предложенные условия, которые могли бы покончить с войной, но ХАМАС их продолжает отвергать. Эта война могла бы закончиться сегодня, если бы ХАМАС освободил заложников и сложил оружие, заявила Ортагус перед голосованием в Совете Безопасности ООН.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон сообщил, что после выступления премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху на ежегодном заседании Генеральной Ассамблеи ООН отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом 29 сентября.

Также Совет Безопасности ООН планирует провести во вторник, 23 сентября, заседание высокого уровня по ситуации в Газе.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль ликвидировал топ-боевика ХАМАС в Газе
ЦАХАЛ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЦАХАЛ начал наступление на город Газа — что известно
Газа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль атаковал главарей ХАМАС в Катаре — видео
ЦАХАЛ
Атака Израиля на Катар - первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?