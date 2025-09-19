США снова заблокировали резолюцию Совбеза ООН насчет Газы — в чем дело

18 сентября США наложили вето на предложенную Советом Безопасности ООН резолюцию, требующую "немедленного, безусловного и постоянного" прекращения огня в Газе, а также снятия Израилем всех ограничений на доставку гуманитарной помощи палестинскому анклаву.
Главные тезисы
- США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по прекращению огня в Газе и доставке гуманитарной помощи из-за недостаточного осуждения ХАМАСа и неуважения к праву Израиля на самооборону.
- Документ был поддержан 14 из 15 членов СБ ООН, включая призыв к немедленному освобождению заложников и окончанию войны.
США в шестой раз наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе
Документ также призывает к немедленному, достойному и безусловному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАСом и другими вооруженными группировками.
Заместитель специального представителя США на Ближнем Востоке Морган Ортагус заявила, что текст резолюции недостаточно осуждает ХАМАС и не признает право Израиля на самооборону.
ХАМАС отвечает за начало и продолжение этой войны. Израиль принял предложенные условия, которые могли бы покончить с войной, но ХАМАС их продолжает отвергать. Эта война могла бы закончиться сегодня, если бы ХАМАС освободил заложников и сложил оружие, заявила Ортагус перед голосованием в Совете Безопасности ООН.
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон сообщил, что после выступления премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху на ежегодном заседании Генеральной Ассамблеи ООН отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом 29 сентября.
