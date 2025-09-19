США знову заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо Гази — у чому справа
США знову заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо Гази — у чому справа

Радбез ООН
Read in English
Джерело:  Reuters

18 вересня США наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію, яка вимагає "негайного, безумовного та постійного" припинення вогню у Газі, а також зняття Ізраїлем усіх обмежень на доставку гуманітарної допомоги до палестинського анклаву.

Головні тези:

  • США вшосте наклали вето на резолюцію Радбезу ООН щодо припинення вогню та доставки гуманітарної допомоги до Гази.
  • Аргументи проти прийняття резолюції включають недостатню засудження ХАМАСу та відсутність визнання права Ізраїлю на самооборону.

США вшосте наклали вето на резолюцію Радбезу ООН щодо Гази

Документ також закликає до негайного, гідного та безумовного звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом та іншими збройними угрупованнями.

Проєкт резолюції підтримали 14 із 15 членів Ради Безпеки. Документ був ухвалений у відповідь на офіційне оголошення ООН про голод у Газі після майже двох років війни Ізраїлю з угрупованням ХАМАС.

Заступниця спеціального представника США на Близькому Сході Морган Ортагус заявила, що текст резолюції недостатньо засуджує ХАМАС і не визнає право Ізраїлю на самооборону.

ХАМАС відповідає за початок і продовження цієї війни. Ізраїль прийняв запропоновані умови, які могли б покласти край війні, але ХАМАС їх продовжує відкидати. Ця війна могла б закінчитися сьогодні, якби ХАМАС звільнив заручників і склав зброю, — заявила Ортагус перед голосуванням у Раді Безпеки ООН.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон повідомив, що після виступу прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу на щорічному засіданні Генеральної Асамблеї ООН вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом 29 вересня.

Також Рада Безпеки ООН планує провести у вівторок, 23 вересня, засідання високого рівня щодо ситуації в Газі.

Атака Ізраїля на Катар - перші подробиці

