США стремятся переложить на Европу руководство обороной стран НАТО — что это значит

Соединенные Штаты хотят, чтобы Европа взяла на себя большинство конвенционных оборонных возможностей НАТО уже к 2027 году.
Главные тезисы
- США требуют от Европы взять на себя больше оборонительных обязанностей в НАТО к 2027 году.
- Европейским странам сложно соответствовать этим требованиям из-за ограниченных возможностей и производственных задержек.
- Напряженность в отношениях между США и Европой может привести к прекращению участия американцев в некоторых механизмах координации обороны НАТО.
США установили для Европы дедлайн о руководстве обороной стран НАТО
Такой месседж был озвучен на этой неделе на встрече в Вашингтоне сотрудников Пентагона, наблюдающих за политикой НАТО и нескольких европейских делегаций.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.
По словам источников, американские чиновники передали своим коллегам, что, если Европа не успеет это сделать до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО.
Как известно, конвенционные оборонные возможности включают неядерные активы от солдат к оружию.
Сейчас непонятно, отражает ли дедлайн 2027 года позицию администрации Трампа, или только взгляды некоторых должностных лиц Пентагона.
В ответ несколько европейских чиновников заявили, что дедлайн 2027 года не реалистичен, поскольку Европе нужно больше, чем деньги и политическая воля, чтобы заменить определенные способности США в краткосрочной перспективе.
Что касается вызовов, то союзники НАТО сталкиваются с производственными задержками военной техники, которую они пытаются приобрести.
Кроме этого, США также предоставляют возможности, которые нельзя просто купить, например, уникальные данные разведки и наблюдения, что оказались ключевыми для военных усилий Украины против России.
Ранее европейские страны уже потребовали президента США Дональда Трампа взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и пообещали значительно увеличить расходы на оборону.
