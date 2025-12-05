США стремятся переложить на Европу руководство обороной стран НАТО — что это значит

Соединенные Штаты хотят, чтобы Европа взяла на себя большинство конвенционных оборонных возможностей НАТО уже к 2027 году.

США установили для Европы дедлайн о руководстве обороной стран НАТО

Такой месседж был озвучен на этой неделе на встрече в Вашингтоне сотрудников Пентагона, наблюдающих за политикой НАТО и нескольких европейских делегаций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.

На встрече американская сторона отметила, что Вашингтон еще не удовлетворен шагами, предпринятыми Европой в укреплении своих оборонных способностей после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

По словам источников, американские чиновники передали своим коллегам, что, если Европа не успеет это сделать до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО.

Как известно, конвенционные оборонные возможности включают неядерные активы от солдат к оружию.

Сейчас непонятно, отражает ли дедлайн 2027 года позицию администрации Трампа, или только взгляды некоторых должностных лиц Пентагона.

В ответ несколько европейских чиновников заявили, что дедлайн 2027 года не реалистичен, поскольку Европе нужно больше, чем деньги и политическая воля, чтобы заменить определенные способности США в краткосрочной перспективе.

Что касается вызовов, то союзники НАТО сталкиваются с производственными задержками военной техники, которую они пытаются приобрести.

Хотя американские чиновники поощряли Европу покупать больше своего оборудования, некоторые из самых ценных видов оружия и оборонных систем американского производства будут доставлены только через несколько лет, если их заказать сегодня.

Кроме этого, США также предоставляют возможности, которые нельзя просто купить, например, уникальные данные разведки и наблюдения, что оказались ключевыми для военных усилий Украины против России.