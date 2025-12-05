США прагнуть перекласти на Європу керівництво обороною країн НАТО — що це означає

Сполучені Штати хочуть, аби Європа взяла на себе більшість конвенційних оборонних спроможностей НАТО вже до 2027 року.

США встановили для Європи дедлайн щодо керівництва обороною країн НАТО

Такий меседж був озвучений цього тижня на зустрічі у Вашингтоні співробітників Пентагону, які наглядають за політикою НАТО, та кількох європейських делегацій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформованих співрозмовників.

На зустрічі американська сторона зазначила, що Вашингтон ще не задоволений кроками, які Європа зробила у зміцненні своїх оборонних спроможностей після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Поширити

За словами джерел, американські чиновники передали своїм колегам, що якщо Європа не встигне це зробити до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО.

Як відомо, конвенційні оборонні спроможності включають неядерні активи від солдат до зброї.

Нині незрозуміло, чи дедлайн 2027 року відображає позицію адміністрації Трампа, чи лише погляди деяких посадовців Пентагону.

У відповідь кілька європейських чиновників заявили, що дедлайн 2027 року не є реалістичним, оскільки Європі потрібно більше, ніж гроші та політична воля, щоб замінити певні спроможності США в короткостроковій перспективі.

Щодо викликів, то союзники НАТО стикаються з виробничими затримками військової техніки, яку вони намагаються придбати.

Хоча американські чиновники заохочували Європу купувати більше свого обладнання, деякі з найцінніших видів зброї та оборонних систем американського виробництва будуть доставлені лише через кілька років, якщо їх замовити сьогодні. Поширити

Крім цього, США також надають спроможності, які не можна просто купити, як-от унікальні дані розвідки й спостереження, які виявилися ключовими для воєнних зусиль України проти Росії.