США прагнуть перекласти на Європу керівництво обороною країн НАТО — що це означає

Сполучені Штати хочуть, аби Європа взяла на себе більшість конвенційних оборонних спроможностей НАТО вже до 2027 року.
Головні тези:
- США вимагають, щоб Європа взяла на себе більше оборонних обов'язків у НАТО до 2027 року.
- Європейським країнам складно відповісти на цю вимогу через обмежені можливості та виробничі затримки.
- Напруга у відносинах між США та Європою може привести до припинення участі США у деяких механізмах координації оборони НАТО.
США встановили для Європи дедлайн щодо керівництва обороною країн НАТО
Такий меседж був озвучений цього тижня на зустрічі у Вашингтоні співробітників Пентагону, які наглядають за політикою НАТО, та кількох європейських делегацій.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформованих співрозмовників.
За словами джерел, американські чиновники передали своїм колегам, що якщо Європа не встигне це зробити до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО.
Як відомо, конвенційні оборонні спроможності включають неядерні активи від солдат до зброї.
Нині незрозуміло, чи дедлайн 2027 року відображає позицію адміністрації Трампа, чи лише погляди деяких посадовців Пентагону.
У відповідь кілька європейських чиновників заявили, що дедлайн 2027 року не є реалістичним, оскільки Європі потрібно більше, ніж гроші та політична воля, щоб замінити певні спроможності США в короткостроковій перспективі.
Щодо викликів, то союзники НАТО стикаються з виробничими затримками військової техніки, яку вони намагаються придбати.
Крім цього, США також надають спроможності, які не можна просто купити, як-от унікальні дані розвідки й спостереження, які виявилися ключовими для воєнних зусиль України проти Росії.
Раніше європейські країни вже прийняли вимогу президента США Дональда Трампа взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку та пообіцяли значно збільшити витрати на оборону.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-