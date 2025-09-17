США требуют от ЕС блокировать импорт бензина из Турции — при чем здесь Россия

США потребовали от Европейского Союза полностью отказаться от российских энергоресурсов. В том числе речь идет о блокировании поставок из Турции и Индии, производящих нефтепродукты из российского сырья.
Главные тезисы
- США требуют полного отказа ЕС от российских энергоресурсов, включая блокирование импорта нефтепродуктов из Турции и Индии.
- Одним из условий торгового соглашения между США и ЕС является импорт американских энергоносителей на 250 миллиардов долларов в течение трех лет.
США требуют от ЕС блокировать импорт бензина из Турции
Об этом заявил министр энергетики США Кристофер Райт.
По его мнению, две трети этой суммы могут быть закрыты благодаря запрету импорта российских энергоносителей и нефтепродуктов из стран, покупающих российскую нефть — в первую очередь, это Турция и Индия.
Достижение целей торгового соглашения между ЕС и США потребует гораздо более быстрых действий со стороны ЕС, чем это предполагается конечным сроком выхода в 2027 году, чтобы покончить с любой зависимостью от Кремля в импорте энергоносителей.
Райт подчеркнул, что США позиционируют себя как центрального поставщика энергоресурсов. И речь в этом случае идет не только о поставках в ЕС.
Турция, несмотря на то, что является членом НАТО, покупает большое количество российской нефти. Нефть перерабатывается на турецких заводах, а уже дальше в виде нефтепродуктов продается в другие страны ЕС.
При этом Трамп заявил, что США готовы ввести "серьезные" санкции против России, но страны НАТО должны прекратить покупать у РФ энергоресурсы. Президент США подверг критике Европу за "недостаточно жесткие санкции" против России и продолжение закупки российской нефти.
