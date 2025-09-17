США вимагають від ЄС блокувати імпорт бензину з Туреччини — до чого тут Росія

США вимагають від Європейського Союзу повністю відмовитися від російських енергоресурсів. В тому числі мова йде про блокування постачань з Туреччини та Індії, які виготовляють нафтопродукти з російської сировини.
Головні тези:
- США вимагають від ЄС припинити імпорт бензину з Туреччини, яка виготовляє його з російської нафти.
- Американська торгівельна угода передбачає імпорт американських енергоносіїв на 250 мільярдів доларів протягом трьох років.
- Туреччина, купуючи російську нафту, є предметом уваги, оскільки переробляє її на бензин для імпорту до країн ЄС.
США вимагають від ЄС блокувати імпорт бензину з Туреччини
Про це заявив міністр енергетики США Крістофер Райт.
На його думку, дві третини цієї суми можуть закрити завдяки забороні імпорту російських енергоносіїв та нафтопродуктів з країн, які купують російську нафту — в першу чергу, це Туреччина та Індія.
Досягнення цілей торгівельної угоди між ЄС та США вимагатиме набагато швидших дій з боку ЄС, ніж це передбачається кінцевим терміном виходу у 2027 році, щоб покінчити з будь-якою залежністю від Кремля в імпорті енергоносіїв.
При цьому Райт підкреслив, що США позиціюють себе як центрального постачальника енергоресурсів. І мова в цьому випадку йде не тільки про постачання до ЄС.
Туреччина попри те, що є членом НАТО, купує велику кількість російської нафти. Нафта переробляється на турецьких заводах, а вже далі у вигляді нафтопродуктів продається до інших країн ЄС.
При цьому Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії, але країни НАТО повинні припинити купувати у РФ енергоресурси. Президент США розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-