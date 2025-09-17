США вимагають від ЄС блокувати імпорт бензину з Туреччини — до чого тут Росія
США вимагають від ЄС блокувати імпорт бензину з Туреччини — до чого тут Росія

США
Read in English
Джерело:  Euractiv

США вимагають від Європейського Союзу повністю відмовитися від російських енергоресурсів. В тому числі мова йде про блокування постачань з Туреччини та Індії, які виготовляють нафтопродукти з російської сировини.

Головні тези:

  • США вимагають від ЄС припинити імпорт бензину з Туреччини, яка виготовляє його з російської нафти.
  • Американська торгівельна угода передбачає імпорт американських енергоносіїв на 250 мільярдів доларів протягом трьох років.
  • Туреччина, купуючи російську нафту, є предметом уваги, оскільки переробляє її на бензин для імпорту до країн ЄС.

США вимагають від ЄС блокувати імпорт бензину з Туреччини

Про це заявив міністр енергетики США Крістофер Райт.

Одна з умов торгівельної угоди між США та ЄС — це щорічний імпорт Європою американських енергоносіїв на 250 мільярдів доларів протягом наступних трьох років. Попри те, що цю цифру називають "нереалістичною", Райт вважає, що це можливо.

На його думку, дві третини цієї суми можуть закрити завдяки забороні імпорту російських енергоносіїв та нафтопродуктів з країн, які купують російську нафту — в першу чергу, це Туреччина та Індія.

Досягнення цілей торгівельної угоди між ЄС та США вимагатиме набагато швидших дій з боку ЄС, ніж це передбачається кінцевим терміном виходу у 2027 році, щоб покінчити з будь-якою залежністю від Кремля в імпорті енергоносіїв.

При цьому Райт підкреслив, що США позиціюють себе як центрального постачальника енергоресурсів. І мова в цьому випадку йде не тільки про постачання до ЄС.

Величезні американські рясні енергетичні ресурси дозволяють нам бути ключовим постачальником енергії для наших союзників по всьому світу, які раніше купували нафту, газ та інші технології у супротивників.

Туреччина попри те, що є членом НАТО, купує велику кількість російської нафти. Нафта переробляється на турецьких заводах, а вже далі у вигляді нафтопродуктів продається до інших країн ЄС.

При цьому Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії, але країни НАТО повинні припинити купувати у РФ енергоресурси. Президент США розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.

