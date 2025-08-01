"США входят в темные времена". Байден подверг жесткой критике действия Трампа

Судьи имеют значение. Суды не имеют значения. Закон имеет значение и Конституция имеет значение. Я много думаю об американцах, которые начинают понимать, что под давлением, под которым мы оказались с этим парнем, который сейчас наш президент... Готовьтесь, господа, это только начало.