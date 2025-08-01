"США входят в темные времена". Байден подверг жесткой критике действия Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

"США входят в темные времена". Байден подверг жесткой критике действия Трампа

Байден
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

Экс-президент США Джо Байден заявил, что Америка входит в "темные времена" из-за действий нынешнего лидера Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Байден утверждает, что в США начались темные времена из-за действий Трампа и атаки на верховенство права.
  • Экс-президент выступил на конференции адвокатов в Чикаго, где подверг жесткой критике политику нынешней администрации.
  • Байден подчеркнул важность закона, судов и Конституции для будущего страны, обвиняя Трампа в попытках разрушить достижения его президентства.

Байден подверг жесткой критике политику Трампа

Экс-президент уверен в верховенстве права США.

Судьи имеют значение. Суды не имеют значения. Закон имеет значение и Конституция имеет значение. Я много думаю об американцах, которые начинают понимать, что под давлением, под которым мы оказались с этим парнем, который сейчас наш президент... Готовьтесь, господа, это только начало.

Джо Байден

Джо Байден

Экс-президент США

Об этом Байден сказал, выступая на конференции адвокатов в Чикаго.

По словам экс-президента, нынешняя американская администрация делает все, чтобы свести на нет все успехи, которые он добился во время своего президентского срока.

Ребята, мы не можем украшать ситуацию. Наступили темные времена, но вы все здесь по одной и той же причине. Потому что наше будущее буквально на кону. Мы должны, мы должны открыто сражаться за будущее.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Администрация Байдена злилась и паниковала из-за потопления крейсера "Москва"
Байден боялся реакции Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это станет катастрофой". Байден бьет тревогу из-за действий Трампа
Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Просто дурак". Байден пристыдил Трампа и вступился за Украину
Байден оценил последние заявления и решения Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?