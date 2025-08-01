"США входят в темные времена". Байден подверг жесткой критике действия Трампа

Экс-президент США Джо Байден заявил, что Америка входит в "темные времена" из-за действий нынешнего лидера Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Байден утверждает, что в США начались темные времена из-за действий Трампа и атаки на верховенство права.
- Экс-президент выступил на конференции адвокатов в Чикаго, где подверг жесткой критике политику нынешней администрации.
- Байден подчеркнул важность закона, судов и Конституции для будущего страны, обвиняя Трампа в попытках разрушить достижения его президентства.
Байден подверг жесткой критике политику Трампа
Экс-президент уверен в верховенстве права США.
Об этом Байден сказал, выступая на конференции адвокатов в Чикаго.
По словам экс-президента, нынешняя американская администрация делает все, чтобы свести на нет все успехи, которые он добился во время своего президентского срока.
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