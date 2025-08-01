"США входять у темні часи". Байден жорстко розкритикував дії Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

"США входять у темні часи". Байден жорстко розкритикував дії Трампа

Байден
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Джерело:  CNN

Експрезидент США Джо Байден заявив, що Америка входить у "темні часи" через дії нинішнього лідера Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Байден вважає, що через дії Трампа США входять у темні часи.
  • Експрезидент наголосив на значенні верховенства права, судів та Конституції в США.
  • Байден вважає, що нинішня адміністрація намагається зруйнувати досягнуті під час його президентства успіхи.

Байден жорстко розкритикував політику Трампа

Експрезидент впевнений у верховенстві права у США.

Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення, і Конституція має значення. Я багато думаю про американців, які починають розуміти, що під тиском, під яким ми опинилися з цим хлопцем, який зараз є нашим президентом... Готуйтеся, панове, це тільки початок.

Джо Байден

Джо Байден

Експрезидент США

Про це Байден сказав під час виступу на конференції адвокатів у Чикаго.

За словами експрезидента, нинішня американська адміністрація робить усе, щоб звести нанівець усі успіхи, яких він домігся під час свого президентського терміну.

Хлопці, ми не можемо прикрашати ситуацію. Настали темні часи, але ви всі тут з однієї і тієї ж причини. Тому що наше майбутнє буквально на кону. Ми повинні, ми повинні відкрито боротися за майбутнє.

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