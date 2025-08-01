"США входять у темні часи". Байден жорстко розкритикував дії Трампа

Байден жорстко розкритикував політику Трампа

Експрезидент впевнений у верховенстві права у США.

Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення, і Конституція має значення. Я багато думаю про американців, які починають розуміти, що під тиском, під яким ми опинилися з цим хлопцем, який зараз є нашим президентом... Готуйтеся, панове, це тільки початок. Джо Байден Експрезидент США

Про це Байден сказав під час виступу на конференції адвокатів у Чикаго.

За словами експрезидента, нинішня американська адміністрація робить усе, щоб звести нанівець усі успіхи, яких він домігся під час свого президентського терміну.