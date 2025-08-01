"США входять у темні часи". Байден жорстко розкритикував дії Трампа

Експрезидент США Джо Байден заявив, що Америка входить у "темні часи" через дії нинішнього лідера Дональда Трампа.
Головні тези:
- Байден вважає, що через дії Трампа США входять у темні часи.
- Експрезидент наголосив на значенні верховенства права, судів та Конституції в США.
- Байден вважає, що нинішня адміністрація намагається зруйнувати досягнуті під час його президентства успіхи.
Байден жорстко розкритикував політику Трампа
Експрезидент впевнений у верховенстві права у США.
Про це Байден сказав під час виступу на конференції адвокатів у Чикаго.
За словами експрезидента, нинішня американська адміністрація робить усе, щоб звести нанівець усі успіхи, яких він домігся під час свого президентського терміну.
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