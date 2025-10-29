США выводят часть своих военных из Европы — что это значит

Американское военное ведомство объявило о выводе боевой группы из мест дислокации в Европе и возвращении ее в Соединенные Штаты на постоянной основе.
Главные тезисы
- Вывод части военных США из Европы - это часть стратегического процесса обеспечения сбалансированной структуры Вооруженных Сил США.
- Это изменение акцентов в работе НАТО, свидетельствующее о возросшей ответственности европейских союзников в обеспечении безопасности региона.
- Несмотря на возвращение части войск в США, остается мощное американское присутствие в европейском театре военных действий.
США выводят часть своих войск из Европы
Об этом говорится в официальном сообщении Командования Армии США в Европе и Африке, обнародованном 29 октября.
При этом подчеркивается, что несмотря на возвращение целой боевой группы в США, в министерстве не считают это «выводом американских войск из Европы» или «сигналом по уменьшению преданности НАТО и статьи 5».
Это скорее является «положительным признаком» того, что возможности и ответственность европейской стороны усилились, подчеркнули в американском ведомстве.
Наши союзники по НАТО выполняют призыв президента Трампа взять на себя главную ответственность за конвенционную оборону Европы. Эта корректировка структуры сил не изменит ситуацию безопасности в Европе.
При этом отмечается, что Соединенные Штаты "сохраняют мощное присутствие во всем европейском театре военных действий".
