США виводять частину своїх військових з Європи — що це означає

Американське воєнне відомство оголосило про виведення бойової групи з місць дислокації в Європі та повернення її до Сполучених Штатів на постійній основі.
Головні тези:
- Виведення бойової групи США з Європи є частиною стратегічного процесу забезпечення збалансованої структури Збройних сил США.
- Цей крок не означає повне виведення американських військ з Європи, але свідчить про зміну акцентів у роботі НАТО.
- Повернення частини військ до США позначається як позитивна ознака збільшення відповідальності Європейських союзників у забезпеченні безпеки регіону.
США виводять частину своїх військ з Європи
Про це йдеться в офіційному повідомленні Командування Армії США в Європі та Африці, оприлюдненому 29 жовтня.
При цьому підкреслюється, що, попри повернення цілої бойової групи до США, у міністерстві не вважають це «виведенням американських військ з Європи» або «сигналом щодо зменшення відданості НАТО та статті 5».
Це, скоріше, є «позитивною ознакою» того, що можливості та відповідальність європейської сторони посилилися, підкреслили в американському відомстві.
Наші союзники по НАТО виконують заклик президента Трампа взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи. Це коригування структури сил не змінить ситуацію безпеки в Європі.
При цьому зазначається, що Сполучені Штати «зберігають потужну присутність на всьому європейському театрі воєнних дій».
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-