США виводять частину своїх військових з Європи — що це означає
Категорія
Світ
Дата публікації

США виводять частину своїх військових з Європи — що це означає

США
Read in English
Джерело:  online.ua

Американське воєнне відомство оголосило про виведення бойової групи з місць дислокації в Європі та повернення її до Сполучених Штатів на постійній основі.

Головні тези:

  • Виведення бойової групи США з Європи є частиною стратегічного процесу забезпечення збалансованої структури Збройних сил США.
  • Цей крок не означає повне виведення американських військ з Європи, але свідчить про зміну акцентів у роботі НАТО.
  • Повернення частини військ до США позначається як позитивна ознака збільшення відповідальності Європейських союзників у забезпеченні безпеки регіону.

США виводять частину своїх військ з Європи

Про це йдеться в офіційному повідомленні Командування Армії США в Європі та Африці, оприлюдненому 29 жовтня.

У межах цілеспрямованого процесу Міністерства війни щодо забезпечення збалансованої структури Збройних сил США, бойова група 2-ї Піхотної бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії буде передислокована, як заплановано, до своєї основної частини в Кентуккі без заміни.

При цьому підкреслюється, що, попри повернення цілої бойової групи до США, у міністерстві не вважають це «виведенням американських військ з Європи» або «сигналом щодо зменшення відданості НАТО та статті 5».

Це, скоріше, є «позитивною ознакою» того, що можливості та відповідальність європейської сторони посилилися, підкреслили в американському відомстві.

Наші союзники по НАТО виконують заклик президента Трампа взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи. Це коригування структури сил не змінить ситуацію безпеки в Європі.

При цьому зазначається, що Сполучені Штати «зберігають потужну присутність на всьому європейському театрі воєнних дій».

