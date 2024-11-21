США хотят списать половину долга Украины на экономическую помощь
Категория
Экономика
Дата публикации

США хотят списать половину долга Украины на экономическую помощь

Джо Байден
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Источник:  Голос Америки

Администрация действующего президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс по поводу списания половины долга Украины на экономическую помощь в размере 4,65 млрд долларов.

Главные тезисы

  • Согласно инициативе администрации Джо Байдена, половина долга Украины в размере 4,65 млрд долларов может быть списана на экономическую помощь.
  • Продолжение экономической поддержки со стороны США важно для стабилизации Украины и сохранения мира в регионе.
  • Согласно представителям администрации, есть возможность начать процесс списания долга уже с 15 ноября, но это решение может столкнуться с возражениями в Конгрессе.

Что известно о намерениях США аннулировать половину долга Украины на экономическую помощь

По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, в соответствии с принятым Конгрессом Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 млрд долларов, около 10 млрд долларов на экономическую помощь Киев должен получить не безвозмездно, в качестве условно-возвратного займа.

Однако у президента Джо Байдена есть полномочия, чтобы списать половину этой суммы.

У Байдена хотят списать половину долга Украины на экономическую помощь
Джо Байден

Отмечается, что с 15 ноября Байден может списать половину этого долга, тогда как у следующего президента, республиканца Дональда Трампа, будет возможность списать еще половину.

Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти ссуды за оказанную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это, — подчеркнул Миллер.

после того, как Белый дом сообщил Конгрессу об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражении против этого. Миллер убежден, что этого не произойдет.

Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая преимущественную поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем соблюдать закон, — подчеркнул спикер Госдепа.

Может Трамп отказаться помогать Украине

По словам главы МИД Великобритании Дэвида Лемми, следующий президент США Дональд Трамп не будет подписывать невыгодное для Украины соглашение о прекращении развязанной Россией преступной войны.

Что я точно знаю о Дональде Трампе, так это то, что он не любит неудачников и не хочет проигрывать; он хочет получить правильное соглашение для американского народа. И он знает, что правильное соглашение для американского народа — это мир в Европе, а это означает устойчивый мир, а не то, что Россия достигнет своих целей и вернется за новыми захватами в последующие годы, — подчеркнул Лемми.

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