Администрация действующего президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс по поводу списания половины долга Украины на экономическую помощь в размере 4,65 млрд долларов.
Главные тезисы
- Согласно инициативе администрации Джо Байдена, половина долга Украины в размере 4,65 млрд долларов может быть списана на экономическую помощь.
- Продолжение экономической поддержки со стороны США важно для стабилизации Украины и сохранения мира в регионе.
- Согласно представителям администрации, есть возможность начать процесс списания долга уже с 15 ноября, но это решение может столкнуться с возражениями в Конгрессе.
Что известно о намерениях США аннулировать половину долга Украины на экономическую помощь
По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, в соответствии с принятым Конгрессом Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 млрд долларов, около 10 млрд долларов на экономическую помощь Киев должен получить не безвозмездно, в качестве условно-возвратного займа.
Однако у президента Джо Байдена есть полномочия, чтобы списать половину этой суммы.
Отмечается, что с 15 ноября Байден может списать половину этого долга, тогда как у следующего президента, республиканца Дональда Трампа, будет возможность списать еще половину.
после того, как Белый дом сообщил Конгрессу об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражении против этого. Миллер убежден, что этого не произойдет.
Может Трамп отказаться помогать Украине
По словам главы МИД Великобритании Дэвида Лемми, следующий президент США Дональд Трамп не будет подписывать невыгодное для Украины соглашение о прекращении развязанной Россией преступной войны.
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