Администрация действующего президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс по поводу списания половины долга Украины на экономическую помощь в размере 4,65 млрд долларов.

Что известно о намерениях США аннулировать половину долга Украины на экономическую помощь

По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, в соответствии с принятым Конгрессом Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 млрд долларов, около 10 млрд долларов на экономическую помощь Киев должен получить не безвозмездно, в качестве условно-возвратного займа.

Однако у президента Джо Байдена есть полномочия, чтобы списать половину этой суммы.

Джо Байден

Отмечается, что с 15 ноября Байден может списать половину этого долга, тогда как у следующего президента, республиканца Дональда Трампа, будет возможность списать еще половину.

Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти ссуды за оказанную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это, — подчеркнул Миллер. Поделиться

после того, как Белый дом сообщил Конгрессу об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражении против этого. Миллер убежден, что этого не произойдет.

Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая преимущественную поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем соблюдать закон, — подчеркнул спикер Госдепа. Поделиться

Может Трамп отказаться помогать Украине

По словам главы МИД Великобритании Дэвида Лемми, следующий президент США Дональд Трамп не будет подписывать невыгодное для Украины соглашение о прекращении развязанной Россией преступной войны.