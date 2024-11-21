Що відомо про наміри США анулювати половину боргу України на економічну допомогу

За словами речника Держдепу США Метью Міллера, відповідно до ухваленого Конгресом Закону про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 млрд доларів, близько 10 млрд доларів на економічну допомогу Київ має отримати не безоплатно, у якості умовно-поворотної позики.

Однак президент Джо Байден має повноваження, щоб списати половину цієї суми.

Джо Байдена

Зазначається, що з 15 листопада Байден може списати половину цього боргу, тоді як наступний президент, республіканець Дональд Трамп — матиме можливість списати ще половину.

Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це, — підкреслив Міллер. Поширити

після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Міллер переконаний, що цього не станеться.

Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону, — підкреслив речник Держдепу. Поширити

Чи може Трамп відмовитись допомагати Україні

За словами глави МЗС Великої Британії Девіда Леммі, наступний президент США Дональд Трамп не підписуватиме невигідну для України угоду щодо припинення розв’язаної Росією злочинної війни.