США хочуть списати половину боргу України на економічну допомогу
Категорія
Економіка
Дата публікації

США хочуть списати половину боргу України на економічну допомогу

Джо Байден
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Джерело:  Голос Америки

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена звернулась до Конгресу щодо списання половину боргу України на економічну допомогу у розмірі 4,65 млрд доларів.

Головні тези:

  • Адміністрація президента США Джо Байдена ініціює списання половини боргу України на економічну допомогу у розмірі 4,65 млрд доларів.
  • Згідно з ухваленим законом, Байден має повноваження списати цю суму, що може мати значний вплив на фінансову ситуацію України.
  • Продовження економічної підтримки з боку США є важливим аспектом для стабілізації ситуації в країні та збереження миру в регіоні.
  • Списання боргу України може відобразитися на подальших відносинах між країнами, а тому важливо уважно відстежувати розвиток подій і їх наслідки.

Що відомо про наміри США анулювати половину боргу України на економічну допомогу

За словами речника Держдепу США Метью Міллера, відповідно до ухваленого Конгресом Закону про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 млрд доларів, близько 10 млрд доларів на економічну допомогу Київ має отримати не безоплатно, у якості умовно-поворотної позики.

Однак президент Джо Байден має повноваження, щоб списати половину цієї суми.

У Байдена хочуть списати половину боргу України на економічну допомогу
Джо Байдена

Зазначається, що з 15 листопада Байден може списати половину цього боргу, тоді як наступний президент, республіканець Дональд Трамп — матиме можливість списати ще половину.

Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це, — підкреслив Міллер.

після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Міллер переконаний, що цього не станеться.

Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону, — підкреслив речник Держдепу.

Чи може Трамп відмовитись допомагати Україні

За словами глави МЗС Великої Британії Девіда Леммі, наступний президент США Дональд Трамп не підписуватиме невигідну для України угоду щодо припинення розв’язаної Росією злочинної війни.

Що я точно знаю про Дональда Трампа, так це те, що він не любить невдах і не хоче програвати; він хоче отримати правильну угоду для американського народу. І він знає, що правильна угода для американського народу — це мир в Європі, а це означає стійкий мир, а не те, що Росія досягне своїх цілей і повернеться за новими загарбаннями в наступні роки, — підкреслив Леммі.

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