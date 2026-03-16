США заявили об уничтожении более 100 военных кораблей Ирана

Командующий Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер сообщил в понедельник, что с начала военной операции «Эпическая ярость» 28 февраля американские вооруженные силы уничтожили более 100 кораблей иранского флота.
Главные тезисы
- С начала операции “Эпическая ярость” американские силы уничтожили более 100 кораблей иранского флота и провели более 6000 боевых вылетов.
- Уничтожению подверглись военные объекты Ирана, включая хранилища морских мин, ракет и другую военную инфраструктуру.
США уничтожили более 100 иранских кораблей
Об этом Купер сообщил в соцсети Х.
По его данным, военные ВМС, ВВС и морской пехоты США совершили более 6 000 боевых вылетов.
Мы уничтожили более 100 кораблей иранского флота. Наша работа еще не окончена. Мы и дальше будем быстро лишать Иран возможности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 16, 2026
Купер сказал, что американские военные по-прежнему сосредоточены на уничтожении иранских баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и уничтожении производственной базы.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-