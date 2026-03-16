Категория
Мир
Дата публикации

США заявили об уничтожении более 100 военных кораблей Ирана

U.S. Central Command
корабли
Read in English
Читати українською

Командующий Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер сообщил в понедельник, что с начала военной операции «Эпическая ярость» 28 февраля американские вооруженные силы уничтожили более 100 кораблей иранского флота.

Главные тезисы

  • С начала операции “Эпическая ярость” американские силы уничтожили более 100 кораблей иранского флота и провели более 6000 боевых вылетов.
  • Уничтожению подверглись военные объекты Ирана, включая хранилища морских мин, ракет и другую военную инфраструктуру.

Об этом Купер сообщил в соцсети Х.

В течение 16 дней мы нанесли сокрушительные удары в глубину Ирана. В прошлую пятницу мы нанесли высокоточные удары по острову Харк, уничтожив 90 иранских военных объектов, включая хранилища морских мин, ракет и другую военную инфраструктуру.

По его данным, военные ВМС, ВВС и морской пехоты США совершили более 6 000 боевых вылетов.

Мы уничтожили более 100 кораблей иранского флота. Наша работа еще не окончена. Мы и дальше будем быстро лишать Иран возможности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него.

Купер сказал, что американские военные по-прежнему сосредоточены на уничтожении иранских баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и уничтожении производственной базы.

По его словам, военный потенциал Ирана ослабевает, в то время как потенциал США «продолжает расти».

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Румыния предварительно разрешила США использование своих военных баз для атак по Ирану
база
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США и Израиль поразили более 15 тыс целей в Иране за две недели
Иран
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп требует у НАТО помочь США с деблокадой Ормузского пролива
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?