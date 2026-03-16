США заявили об уничтожении более 100 военных кораблей Ирана

Командующий Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер сообщил в понедельник, что с начала военной операции «Эпическая ярость» 28 февраля американские вооруженные силы уничтожили более 100 кораблей иранского флота.

США уничтожили более 100 иранских кораблей

Об этом Купер сообщил в соцсети Х.

В течение 16 дней мы нанесли сокрушительные удары в глубину Ирана. В прошлую пятницу мы нанесли высокоточные удары по острову Харк, уничтожив 90 иранских военных объектов, включая хранилища морских мин, ракет и другую военную инфраструктуру. Поделиться

По его данным, военные ВМС, ВВС и морской пехоты США совершили более 6 000 боевых вылетов.

Мы уничтожили более 100 кораблей иранского флота. Наша работа еще не окончена. Мы и дальше будем быстро лишать Иран возможности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него.

Купер сказал, что американские военные по-прежнему сосредоточены на уничтожении иранских баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и уничтожении производственной базы.