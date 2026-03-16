США заявили про знищення понад 100 військових кораблів Ірану

Командувач Центральним командування збройних сил США (CENTCOM) Бред Купер повідомив у понеділок, що з початку військової операції «Епічна лють» 28 лютого американські збройні сили знищили понад 100 кораблів іранського флоту.
Головні тези:
- З початку військової операції США успішно знищили понад 100 військових кораблів Ірану.
- Американські ВМС, ВПС та морська піхота здійснили понад 6 000 бойових вильотів проти іранської військової інфраструктури.
Про це Купер повідомив у соцмережі Х.
За його даними, військові ВМС, ВПС та морської піхоти США здійснили понад 6 000 бойових вильотів.
Ми знищили понад 100 кораблів іранського флоту. Наша робота ще не закінчена. Ми й надалі будемо швидко позбавляти Іран можливості загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці та навколо неї.
Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/oGJ3QJBz5o— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 16, 2026
Купер сказав, що американські військові, як і раніше, зосереджені на знищенні іранських балістичних ракет, безпілотників, військово-морських загроз та знищенні виробничої бази.
