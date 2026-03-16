США заявили про знищення понад 100 військових кораблів Ірану

Командувач Центральним командування збройних сил США (CENTCOM) Бред Купер повідомив у понеділок, що з початку військової операції «Епічна лють» 28 лютого американські збройні сили знищили понад 100 кораблів іранського флоту.

Про це Купер повідомив у соцмережі Х.

Протягом 16 днів ми завдали нищівних ударів у глибину Ірану. Минулої п'ятниці ми завдали високоточних ударів по острову Харк, знищивши 90 іранських військових об'єктів, включаючи сховища морських мін, ракет та іншу військову інфраструктуру. Поширити

За його даними, військові ВМС, ВПС та морської піхоти США здійснили понад 6 000 бойових вильотів.

Ми знищили понад 100 кораблів іранського флоту. Наша робота ще не закінчена. Ми й надалі будемо швидко позбавляти Іран можливості загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці та навколо неї.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/oGJ3QJBz5o — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 16, 2026

Купер сказав, що американські військові, як і раніше, зосереджені на знищенні іранських балістичних ракет, безпілотників, військово-морських загроз та знищенні виробничої бази.