ССО дронами контролируют еще один логистический маршрут оккупантов в Крым — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ССО дронами контролируют еще один логистический маршрут оккупантов в Крым — видео

ССО
ССО
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Украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из важнейших логистических маршрутов российских захватчиков на юге. Это существенно подорвало обеспечение вражеской группировки.

Главные тезисы

  • Украинские военные под плотным огневым контролем взяли один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов в Крыму.
  • Спецназначители ССО установили воздушный контроль с помощью беспилотных дронов на пути от Мелитополя до Чонгара, снизив обеспечение вражеской группировки.
  • Действия украинских военных привели к усложнению логистики в снабжении.

ССО перекрыли оккупантам логистический маршрут в Крым

Об этом сообщает 3-й отдельный полк СпП имени князя Святослава Храброго.

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 3-го отдельного полка ССО установили воздушный контроль над участком сухопутного пути, по которому оккупационные войска направляются к временно оккупированному Крыму.

Ударные дроны спецназовцев системно уничтожают вражескую технику и разрушают логистические узлы на ключевом маршруте Мелитополь — Чонгар.

В результате успешных действий наших подразделений уже существенно усложнена логистика в части снабжения армии РФ и горючего на полуостров.

В последнее время ситуация с обеспечением временно оккупированного Крыма значительно ухудшилась, превратив полуостров в фактическую прифронтовую зону.

Из-за регулярных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам РФ на полуострове ввели жесткие ограничения и талоны на бензин.

По словам экспертов, масштабные атаки сил обороны Украины по топливной инфраструктуре уже привели к тому, что объемы нефтепереработки в России упали примерно до уровня кризиса 2009 года, а лимиты на продажу топлива распространились даже на АЗС Москвы и Санкт-Петербурга.

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