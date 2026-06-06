ССО дронами контролируют еще один логистический маршрут оккупантов в Крым — видео

Украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из важнейших логистических маршрутов российских захватчиков на юге. Это существенно подорвало обеспечение вражеской группировки.
Главные тезисы
- Украинские военные под плотным огневым контролем взяли один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов в Крыму.
- Спецназначители ССО установили воздушный контроль с помощью беспилотных дронов на пути от Мелитополя до Чонгара, снизив обеспечение вражеской группировки.
- Действия украинских военных привели к усложнению логистики в снабжении.
ССО перекрыли оккупантам логистический маршрут в Крым
Об этом сообщает 3-й отдельный полк СпП имени князя Святослава Храброго.
Ударные дроны спецназовцев системно уничтожают вражескую технику и разрушают логистические узлы на ключевом маршруте Мелитополь — Чонгар.
В результате успешных действий наших подразделений уже существенно усложнена логистика в части снабжения армии РФ и горючего на полуостров.
В последнее время ситуация с обеспечением временно оккупированного Крыма значительно ухудшилась, превратив полуостров в фактическую прифронтовую зону.
Из-за регулярных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам РФ на полуострове ввели жесткие ограничения и талоны на бензин.
По словам экспертов, масштабные атаки сил обороны Украины по топливной инфраструктуре уже привели к тому, что объемы нефтепереработки в России упали примерно до уровня кризиса 2009 года, а лимиты на продажу топлива распространились даже на АЗС Москвы и Санкт-Петербурга.
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