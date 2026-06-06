ССО дронами контролюють ще один логістичний маршрут окупантів до Криму — відео

Українські військові взяли під щільний вогневий контроль один із найважливіших логістичних маршрутів російських загарбників на півдні. Це суттєво підірвало забезпечення ворожого угруповання.
Головні тези:
- Спецпризначенці ССО здійснили успішну операцію з перекриття логістичного маршруту російських окупантів до Криму.
- Безпілотні літальні апарати встановили повітряний контроль та руйнують ворожу техніку на ключовому маршруті Мелітополь — Чонгар.
ССО перекрили окупантам логістичний маршрут до Криму
Про це повідомляє 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго.
Ударні дрони спецпризначенців системно нищать ворожу техніку та руйнують логістичні вузли на ключовому маршруті Мелітополь — Чонгар.
Унаслідок успішних дій наших підрозділів уже суттєво ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів.
Останнім часом ситуація із забезпеченням тимчасово окупованого Криму значно погіршилася, перетворивши півострів на фактичну прифронтову зону.
Через регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах і нафтобазах РФ на півострові ввели жорсткі обмеження та талони на бензин.
За словами експертів, масштабні атаки Сил оборони України по паливній інфраструктурі вже призвели до того, що обсяги нафтопереробки в Росії впали приблизно до рівня кризи 2009 року, а ліміти на продаж палива поширилися навіть на АЗС Москви та Санкт-Петербурга.
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