ССО показали відео ураження двох російських ЗРК на ТОТ Запорізької області

Безпілотники підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили два зенітних ракетних комплекси «Тор-М2» армії РФ на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Нова “бавовна” від ССО: 2 ЗРК “Тор” на ТОТ Запорізької області

Про це Командування Сил спеціальних операцій повідомило у Фейсбуці та оприлюднило відео бойової роботи.

В один із них безпілотники ССО поцілили, коли його тягачем перевозили трасою М-14 біля окупованого Бердянського на Запоріжжі у ніч проти 29 травня.

Як зазначається, ворог використовує трасу М-14 як сухопутний коридор із Росії до Криму маршрутом Таганрог-Джанкой півднем тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а село Бердянське стоїть між Маріуполем та Бердянськом за понад 150 км від лінії бойового зіткнення.

Другий ЗРК Тор-М2 уражено раніше неподалік окупованого Мелітополя. Поширити

Зокрема, там акцентували, що ЗРК «Тор-М2» із боєкомплектом до 16 ракет прикриває ворожі підрозділи та військові об’єкти на окупованих територіях України. Як система протиповітряної та протиракетної оборони малої дальності «Тор-М2» здатний збивати літаки тактичної авіації, гелікоптери, дрони та крилаті ракети.