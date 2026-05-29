ССО показали видео поражения двух российских ЗРК на ТОТ Запорожской области

Новая "бавовна" от ССО: 2 ЗРК "Тор" на ТОТ Запорожской области

Об этом Командование Сил специальных операций сообщило в Фейсбуке и обнародовало видео боевой работы.

В один из них беспилотники ССО попали, когда его тягачом перевозили по трассе М-14 возле оккупированного Бердянского в Запорожье в ночь на 29 мая.

Как отмечается, враг использует трассу М-14 как сухопутный коридор из России в Крым по маршруту Таганрог-Джанкой югом временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а село Бердянское стоит между Мариуполем и Бердянском в более чем 150 км от линии боевого.

Второй ЗРК Тор-М2 поражен ранее недалеко от оккупированного Мелитополя.

В частности, акцентировали, что ЗРК «Тор-М2» с боекомплектом до 16 ракет прикрывает вражеские подразделения и военные объекты на оккупированных территориях Украины. Как система противовоздушной и противоракетной обороны малой дальности «Тор-М2» способен сбивать самолеты тактической авиации, вертолеты, дроны и крылатые ракеты.