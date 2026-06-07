ССО нанесли сокрушительные удары по нефтехранилищам в Крыму — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ССО нанесли сокрушительные удары по нефтехранилищам в Крыму — видео

ССО
Новые операции ССО в Крыму - какие результаты
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В течение минувшей ночи подразделения Middle-strike Сил специальных операций Украины успешно атаковали нефтебазу ''Семиколодезянская'' и нефтяной терминал в оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Уничтожение вражеской нефтеперерабатывающей инфраструктуры значительно сокращает его экономические и логистические возможности.
  • ССО анонсировали продолжение асимметричных действий для ослабления армии РФ.

Новые операции ССО в Крыму — какие результаты

Украинские воины обращают внимание на то, что нефтебаза ''Семиколодезянская'' в поселке Еди-Кую находится в 200 километрах от линии боевого столкновения.

Что важно понимать, враг использует ее как перевалочный пункт для хранения и транспортировки мазута, дизельного горючего, битума и т.д.

Кроме того, указано, что на этом объекте находятся 9 резервуаров емкостью от 700 до 3000 кубических метров.

Там загружают цистерны и перевозят их по Крыму и другим оккупированным территориям Украины для нужд войск противника.

Также указано, что силы ССО поразили в Феодосии, в 250 км от ЛБЗ, морской нефтяной терминал. Там расположено 7 резервуаров для топлива емкостью 10 тысяч и 20 тысяч кубических метров.

Терминал является многофункциональным комплексом по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда. Оккупанты используют этот комплекс для обеспечения оккупированного Крыма топливом на случай чрезвычайных ситуаций на полуострове.

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