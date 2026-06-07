ССО завдали нищівних ударів по нафтосховищах у Криму — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ССО завдали нищівних ударів по нафтосховищах у Криму — відео

ССО
Нові операції ССО в Криму - які результати
Read in English

Протягом имнулої ночі підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій України успішно атакували нафтобазу ‘‘Семиколодезянська’’ та нафтовий термінал в окупованому Криму.

Головні тези:

  • Знищення ворожої нафтопереробної інфраструктури значно скорочує його економічні та логістичні спроможності. 
  • ССО анонсували продовження асиметричних дій для ослаблення армії РФ.

Нові операції ССО в Криму — які результати

Українські воїни звертають увагу на те, що нафтобаза ‘‘Семиколодезянська’’ у селищі Єди-Кую, яке окупанти називають Леніне, знаходиться за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Що важливо розуміти, ворог використовує її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо.

Окрім того, наголошується, що на цьому об’єкті знаходяться одразу 9 резервуарів ємністю від 700 до 3000 кубічних метрів.

Там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника.

Також вказано, що сили ССО уразили у Феодосії, за 250 км від ЛБЗ, морський нафтовий термінал. Там розташовані 7 резервуарів для палива ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів.

Термінал є багатофункціональним комплексом з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна. Окупанти використовують цей комплекс для забезпечення окупованого Криму паливом на випадок надзвичайних ситуацій на півострові.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
НАТО планує виділити Україні 70 млрд євро військової допомоги — інсайдери
Рютте і Федоров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на українське сховище ядерних відходів. Зеленський звернувся до союзників
Володимир Зеленський
Зеленський засудив новий воєнний злочин Росії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Лякає до нестями". На Заході панікують через нові заяви Путіна про Україну
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?