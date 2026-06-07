ССО завдали нищівних ударів по нафтосховищах у Криму — відео

Протягом имнулої ночі підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій України успішно атакували нафтобазу ‘‘Семиколодезянська’’ та нафтовий термінал в окупованому Криму.

Нові операції ССО в Криму — які результати

Українські воїни звертають увагу на те, що нафтобаза ‘‘Семиколодезянська’’ у селищі Єди-Кую, яке окупанти називають Леніне, знаходиться за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Що важливо розуміти, ворог використовує її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо.

Окрім того, наголошується, що на цьому об’єкті знаходяться одразу 9 резервуарів ємністю від 700 до 3000 кубічних метрів.

Там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника. Поширити

Також вказано, що сили ССО уразили у Феодосії, за 250 км від ЛБЗ, морський нафтовий термінал. Там розташовані 7 резервуарів для палива ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів.