Штаб по ликвидации последствий непогоды заработал в Украине

Круглосуточно будет контролировать ситуацию на дорогах страны Штаб по ликвидации последствий непогоды. В Украину уже пришли метели, налипание мокрого снега, резкое похолодание, гололедица.
Штаб по преодолению последствий сложных погодных условий начал свою работу
В Украине заработал круглосуточный Штаб по ликвидации последствий надвигающейся на страну непогоды.
Об этом пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины сообщила в Фейсбуке.
При необходимости движение на дорогах государственного значения может быть ограничено или перекрыто.
Прежде всего это касается автодорог:
М-05 Киев-Одесса;
М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино;
М-13 Кропивницко-Платоново;
М-22 Полтава-Александрия;
Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь;
Н-11 Днепр-Николаев;
Н-24 Благовещенское-Николаев;
Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и другие основные маршруты, в зависимости от погоды.
Узнать актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог можно уже сейчас по телефону круглосуточной горячей линии Штаба: +380674006080, а в случае чрезвычайных ситуаций на дорогах необходимо обращаться по номерам: 101, 102 и 103.
Водителям крупногабаритного транспорта рекомендовали пользоваться площадками для отстоя, расположенными вдоль государственных дорог.
Ранее глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем предупреждал, что непогода может привести к осложнениям движения на дорогах и необходимости их перекрытия или частичного ограничения движения для того, чтобы расчистить снег.
Ухудшение погоды 7-9 января
Уже с 7 января на Украину придет похолодание – днем до -8-12 градусов, ночью до -10-17.
На севере местами до -18-22 градусов, а в центре, на западе, востоке и в южной части – снег, мокрый снег, на юге с дождем, гололедица, налипание мокрого снега, сильный штормовой ветер.
По данным Укргидрометцентра , 9 января в южной части страны ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, ночью и днем 0–5°C мороза.
В восточных и центральных областях сильный снег, температура ночью и днем 7–12°C мороза.
В западных и северных областях без осадков, температура ночью 12-20° мороза, днем 8-15°. На дорогах большинства областей гололедица.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-