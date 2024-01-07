Штаб по ликвидации последствий непогоды заработал в Украине

Круглосуточно будет контролировать ситуацию на дорогах страны Штаб по ликвидации последствий непогоды. В Украину уже пришли метели, налипание мокрого снега, резкое похолодание, гололедица.

Штаб по преодолению последствий сложных погодных условий начал свою работу

В Украине заработал круглосуточный Штаб по ликвидации последствий надвигающейся на страну непогоды.

Об этом пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины сообщила в Фейсбуке.

С 7 по 9 января ожидаются сложные погодные условия: резкое понижение температуры воздуха до 19-25 градусов мороза и сильные снегопады по всей территории Украины. Ситуация на дорогах будет затруднена из-за гололеда и налипания мокрого снега, – говорится в сообщении. Поделиться

При необходимости движение на дорогах государственного значения может быть ограничено или перекрыто.

Прежде всего это касается автодорог:

М-05 Киев-Одесса;

М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино;

М-13 Кропивницко-Платоново;

М-22 Полтава-Александрия;

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь;

Н-11 Днепр-Николаев;

Н-24 Благовещенское-Николаев;

Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и другие основные маршруты, в зависимости от погоды.

Узнать актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог можно уже сейчас по телефону круглосуточной горячей линии Штаба: +380674006080, а в случае чрезвычайных ситуаций на дорогах необходимо обращаться по номерам: 101, 102 и 103.

Призываем водителей в ближайшие дни воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния. Если отложить поездку невозможно, возьмите с собой цепи противоскольжения на колеса, дополнительное горючее, термоодеяло, заряженный павербанк и термос с чаем, – отметили в министерстве. Поделиться

Водителям крупногабаритного транспорта рекомендовали пользоваться площадками для отстоя, расположенными вдоль государственных дорог.

Для того чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения, а также не создавать дополнительной нагрузки на работу экстренных служб, настоятельно просим без критической необходимости не выезжать из дома, – призывают в ведомстве. Поделиться

Ранее глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем предупреждал, что непогода может привести к осложнениям движения на дорогах и необходимости их перекрытия или частичного ограничения движения для того, чтобы расчистить снег.

Ухудшение погоды 7-9 января

Уже с 7 января на Украину придет похолодание – днем до -8-12 градусов, ночью до -10-17.

На севере местами до -18-22 градусов, а в центре, на западе, востоке и в южной части – снег, мокрый снег, на юге с дождем, гололедица, налипание мокрого снега, сильный штормовой ветер.

Метеопатам – приготовить таблетки от головной боли и скачков артериального давления, – советует Диденко. Поделиться

По данным Укргидрометцентра , 9 января в южной части страны ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, ночью и днем 0–5°C мороза.

В восточных и центральных областях сильный снег, температура ночью и днем 7–12°C мороза.

В западных и северных областях без осадков, температура ночью 12-20° мороза, днем 8-15°. На дорогах большинства областей гололедица.