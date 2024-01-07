Штаб з ліквідації наслідків негоди запрацював в Україні

Цілодобово буде тримати на контролі ситуацію на дорогах країни Штаб з ліквідації наслідків негоди. В Україну вже прийшли хуртовини, налипання мокрого снігу, різке похолодання, ожеледиця.

Штаб з подолання наслідків складних погодних умов почав свою роботу

В Україні запрацював цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків негоди, яка насувається на країну.

Про це пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомила у Фейсбуці.

З 7 по 9 січня очікуються складні погодні умови: різке зниження температури повітря до 19-25 градусів морозу та сильні снігопади по всій території України. Ситуація на дорогах буде ускладненою через ожеледицю і налипання мокрого снігу, – йдеться в повідомленні. Поширити

За необхідності, рух на дорогах державного значення може бути обмежений або перекритий.

Перш за все це стосується автошляхів:

М-05 Київ-Одеса;

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;

М-13 Кропивницький-Платонове;

М-22 Полтава-Олександрія;

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь;

Н-11 Дніпро-Миколаїв;

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та інших основних маршрутів, залежно від погоди.

Дізнатися актуальну інформацію щодо стану автомобільних доріг можна вже зараз за телефоном цілодобової гарячої лінії Штабу: +380674006080, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах необхідно звертатися за номерами: 101, 102 та 103.

Закликаємо водіїв найближчими днями утриматися від поїздок, особливо на далекі відстані. Якщо відкласти поїздку неможливо, візьміть із собою ланцюги протиковзання на колеса, додаткове пальне, термоковдру, заряджений павербанк та термос із чаєм, – зазначили у міністерстві. Поширити

Водіям великогабаритного транспорту рекомендували користуватися майданчиками для відстою, розташованими вздовж державних доріг.

Для того, аби не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху, а також не створювати додаткового навантаження на роботу екстрених служб, наполегливо просимо без критичної потреби не виїжджати з дому, – закликають у відомстві. Поширити

Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм попереджав, що негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг.

Погіршення погоди 7-9 січня

Вже з 7 січня в Україну прийде похолодання – вдень до -8-12 градусів, вночі до -10-17.

На півночі місцями до -18-22 градусів, а в центрі, на заході, сході та в південній частині – сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, сильний штормовий вітер.

Метеопатам – приготувати пігулки від головного болю та стрибків артеріального тиску, – радить Діденко. Поширити

За даними Укргідрометцентру, 9 січня у південній частині країни очікується значний дощ із переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю, вночі та вдень 0–5°C морозу.

У східних та центральних областях буде значний сніг, температура вночі та вдень 7–12°C морозу.

У західних та північних областях без опадів, температура вночі 12-20° морозу, вдень 8-15°. На дорогах більшості областей ожеледиця.