"Стал заложником должности". Маркус объяснил, почему скрывал правду о командовании "Магуры" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

"Стал заложником должности". Маркус объяснил, почему скрывал правду о командовании "Магуры" — видео

"Стал заложником должности". Маркус объяснил, почему скрывал правду о командовании "Магуры" — видео
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Источник:  online.ua

11 декабря бывший главный сержант 47-й ОМБр "Магура" Валерий Маркус откровенно рассказал о проблемах бригады и конфликтных ситуациях с тогдашним командиром Иваном Шаламагой. Военный выложил уже четвертую часть видео, в которой объяснил, ради чего на самом деле молчал о проблемах в командовании.

Главные тезисы

  • Валерий Маркус объяснил, что скрывал проблемы в бригаде "Магура" ради успеха контрнаступления Украины и благосостояния бригады.
  • Маркус рассказал, что команда заставляла себя верить в добродетель командования, хотя на самом деле ситуация была более сложной.
  • Утаивание правды привело бы к уменьшению боеспособности и угрозы для жизни бойцов, а также подорвало моральное положение команды.
  • Маркус отметил, что они постоянно заставляли себя жить во лжи и нивелировали негативные решения командования ради ожидавшей бригаду операции.
  • Став заложником своего поста, Маркус раскрыл новые детали конфликта с Иваном Шаламагой.

Маркус заставлял себя молчать ради бригады и успеха контрнаступления Украины

Об этом рассказал бывший главный сержант 47-й ОМБр Магура Валерий Маркус в новом видео, которая получила название Часть четвертая: Принятие.

В видео Маркус рассказал, что все это время не только он, но и вся команда заставляли себя верить, что на самом деле командование особенно Сак все достойные люди, которые просто росли в такой среде, которая научила их так поступать и все еще может наладиться.

Мы убеждали в этом себя самих, чтобы нам легче было убеждать наших бойцов, что у нас достойное командование, которое все качественно спланирует, никогда о нас не забудет, позаботится. И что жизнь солдата для Сака Александра Александровича прежде всего. Ради благосостояния бригады мы были готовы сомневаться.

Валерий Маркус

Валерий Маркус

Бывший главный сержант 47-й ОМБр "Магура"

По словам военного, этот период с точки зрения морального положения был для него тяжелейшим.

На моих глазах Сак зацементировал путь превращения "Магуры" с места, к которому люди мечтают быть соприкасающимися, где, чтобы не случилось люди знают, что командир всегда о них позаботится — в место, из которого люди хотят бежать в обычную совковую механизированную бригаду, но с американской техникой.

В то же время Маркус не мог заявить в общем, что все, что публично декларировал, оказалось неправдой — потому что вот-вот должно произойти контрнаступление. Событие, которое может решить судьбу нашей страны.

Если я скажу, что все оказалось неправдой, это уменьшит объем инвестиций в бригаду и наши бойцы будут хуже снаряжены. Если будет известно реальное положение вещей, это уменьшит количество добровольцев к нам, что ослабит наши подразделения и риск их уничтожения увеличится. Это приведет к еще большему оттоку людей из бригады, что еще больше ослабит нас.

Валерий Маркус

Валерий Маркус

Бывший главный сержант 47-й ОМБр "Магура"

По словам Валерия Маркуса, правда, в целом привела бы к снижению боеспособности воинской части и риск гибели наших бойцов увеличился.

Мнения о том, что я подвел людей, которые мне доверились, разрывали меня изнутри. Ответственность перед людьми, единственное что в тот период держало меня на ногах — заставляло вставать каждое утро и что-то делать. И такое моральное состояние было у всей команды, с которой "Магура" начиналась.

Маркус отметил, что они не хотели быть там, не хотели быть с этими людьми рядом, не хотели помогать им уничтожать то, что они строили, не хотели позволять им делать карьеры на их репутации, но они сделали выбор.

Приняли решение молчать и изо всех сил пытаться нивелировать влияние негативных решений Сака и Шаламаги на людей. Мы дали жить лжи, дальше мы позволили литься тоннам грязи на себя внутри бригады и извне ради успеха ожидавшей нас операции.

Мы приняли решение, что наши собственные переживания менее важны, чем судьба Украины. Все, что мы декларировали, все во что мы верили и ради чего работали оказалось ложью, а я стал заложником своей должности. В апреле 2022 года произошло событие, которое стало началом конца, — завершил видео Маркус.

Маркус озвучил новые детали конфликта с Шаламагой

Утром 11 декабря Валерий Маркус опубликовал в сети ролик под названием "Часть первая: Мечта", в котором описал путь становления "Магуры" от стрелкового батальона до полка, а также участвовал в этом.

Позже он обнародовал еще одну часть цикла своего рассказа, который получил название "Часть вторая: Борьба".

В нем военный рассказал, что во время второго совещания с высшим военным командованием нынешний заместитель 47 ОМБр Иван Шаламага презентовал результаты работы по формированию полка.

Тогда он опозорил не только себя, но и все руководство Магуры, а сам доклад разнесли в хлам.

Впоследствии военный выложил уже треть видео, где привел подробности работы его БФ Markus Foundation для лучшего функционирования бригады и примеры неоднозначного использования командованием донатов фонда.

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