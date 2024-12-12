"Стал заложником должности". Маркус объяснил, почему скрывал правду о командовании "Магуры" — видео

11 декабря бывший главный сержант 47-й ОМБр "Магура" Валерий Маркус откровенно рассказал о проблемах бригады и конфликтных ситуациях с тогдашним командиром Иваном Шаламагой. Военный выложил уже четвертую часть видео, в которой объяснил, ради чего на самом деле молчал о проблемах в командовании.
Главные тезисы
- Валерий Маркус объяснил, что скрывал проблемы в бригаде "Магура" ради успеха контрнаступления Украины и благосостояния бригады.
- Маркус рассказал, что команда заставляла себя верить в добродетель командования, хотя на самом деле ситуация была более сложной.
- Утаивание правды привело бы к уменьшению боеспособности и угрозы для жизни бойцов, а также подорвало моральное положение команды.
- Маркус отметил, что они постоянно заставляли себя жить во лжи и нивелировали негативные решения командования ради ожидавшей бригаду операции.
- Став заложником своего поста, Маркус раскрыл новые детали конфликта с Иваном Шаламагой.
Маркус заставлял себя молчать ради бригады и успеха контрнаступления Украины
Об этом рассказал бывший главный сержант 47-й ОМБр Магура Валерий Маркус в новом видео, которая получила название Часть четвертая: Принятие.
В видео Маркус рассказал, что все это время не только он, но и вся команда заставляли себя верить, что на самом деле командование особенно Сак все достойные люди, которые просто росли в такой среде, которая научила их так поступать и все еще может наладиться.
По словам военного, этот период с точки зрения морального положения был для него тяжелейшим.
В то же время Маркус не мог заявить в общем, что все, что публично декларировал, оказалось неправдой — потому что вот-вот должно произойти контрнаступление. Событие, которое может решить судьбу нашей страны.
По словам Валерия Маркуса, правда, в целом привела бы к снижению боеспособности воинской части и риск гибели наших бойцов увеличился.
Маркус отметил, что они не хотели быть там, не хотели быть с этими людьми рядом, не хотели помогать им уничтожать то, что они строили, не хотели позволять им делать карьеры на их репутации, но они сделали выбор.
Мы приняли решение, что наши собственные переживания менее важны, чем судьба Украины. Все, что мы декларировали, все во что мы верили и ради чего работали оказалось ложью, а я стал заложником своей должности. В апреле 2022 года произошло событие, которое стало началом конца, — завершил видео Маркус.
Маркус озвучил новые детали конфликта с Шаламагой
Утром 11 декабря Валерий Маркус опубликовал в сети ролик под названием "Часть первая: Мечта", в котором описал путь становления "Магуры" от стрелкового батальона до полка, а также участвовал в этом.
Позже он обнародовал еще одну часть цикла своего рассказа, который получил название "Часть вторая: Борьба".
В нем военный рассказал, что во время второго совещания с высшим военным командованием нынешний заместитель 47 ОМБр Иван Шаламага презентовал результаты работы по формированию полка.
Впоследствии военный выложил уже треть видео, где привел подробности работы его БФ Markus Foundation для лучшего функционирования бригады и примеры неоднозначного использования командованием донатов фонда.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-