"Став заручником посади". Маркус пояснив, чому приховував правду про командування "Маґури" — відео

11 грудня колишній головний сержант 47-ї ОМБр “Маґура” Валерій Маркус відверто розповів про проблеми бригади та конфліктні ситуації з тодішнім командиром Іваном Шаламагою. Наразі військовий виклав вже четверту частину відео, в якій пояснив, заради чого насправді мовчав про проблеми в командуванні.

Маркус змушував себе мовчати заради бригади та успіху контрнаступу України

Про це розповів колишній головний сержант 47-ї ОМБр “Маґура” Валерій Маркус в новому відео, яка отримала назву “Частина четверта: Прийняття”.

У відео Маркус розповів, що весь цей час не тільки він, але і вся команда змушували себе вірити, що насправді командування особливо Сак — усі достойні люди, які просто зростали в такому середовищі, яке навчило їх так вчиняти і усе ще може налагодитись.

Ми переконували у цьому себе самих, щоб нам же легше було переконувати наших бійців, що у нас достойне командування, яке усе якісно спланує, ніколи про нас не забуде, потурбується. І що життя солдата для Сака Олександра Олександровича перш за все. Заради добробуту бригади ми були готові сумніватись. Валерій Маркус Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура"

За словами військового, цей період з погляду морального стану був для нього найтяжчим.

На моїх очах Сак зацементував шлях перетворення “Магури” з місця до якого люди мріють бути дотичними, місця де, щоб не трапилось люди знають, що командир завжди про них потурбується — у місце, з якого люди хочуть втекти у звичайну совкову механізовану бригаду, але з американською технікою. Поширити

Водночас Маркус не міг заявити на загал, що усе що публічно декларував виявилось неправдою — бо от-от має відбутись контрнаступ. Подія, яка може вирішити долю нашої країни.

Якщо я скажу, що усе виявилось неправдою — це зменшить об'єм інвестицій в бригаду і наші бійці будуть гірше споряджені. Якщо буде відомий реальний стан речей — це зменшить кількість добровольців до нас, що послабить наші підрозділи і ризик їх знищення збільшиться. Це призведе до ще більшого відтоку людей з бригади, що ще більше нас послабить. Валерій Маркус Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура"

За словами Валерія Маркуса, правда загалом призвела б до зниження боєздатності військової частини і ризик загибелі наших бійців збільшився.

Думки про те, що я підвів людей, які мені довірились розривали мене зсередини. Відповідальність перед людьми, єдине що в той період тримало мене на ногах —змушувало вставати кожного ранку і щось робити. І такий моральний стан був у всієї команди з якою "Маґура" починалась. Поширити

Маркус зазначив, що вони не хотіли там бути, не хотіли бути з цими людьми поряд, не хотіли допомагати їм знищувати те, що вони будували, не хотіли дозволяти їм робити кар'єри на їхній репутації, але вони зробили вибір.

Прийняли рішення мовчати і з усіх сил намагатися нівелювати вплив негативних рішень Сака і Шаламаги на людей. Ми дали жити брехні, далі ми дозволили литись тоннам бруду на себе всередині бригади і ззовні заради успіху операції яка нас чекала. Поширити

Ми прийняли рішення,що наші власні переживання менш важливі ніж доля України. Усе, що ми декларували, усе у що ми вірили і заради чого працювали — виявилось брехнею, а я став заручником своєї посади. У квітні 2022 року сталась подія, яка стала початком кінця, — завершив відео Маркус.

Маркус озвучив нові деталі конфлікту з Шаламагою

Вранці 11 грудня Валерій Маркус опублікував у мережі ролик під назвою "Частина перша: Мрія", у якому описав шлях становлення "Маґури" від стрілецького батальйону до полку, а також яку участь брав у цьому.

Пізніше він оприлюднив ше одну частину циклу своєї розповіді, яка отримала назву “Частина друга: Боротьба”.

У ній військовий розповів, що під час другої наради з вищим військовим командуванням нинішній заступник 47 ОМБр Іван Шаламага презентував результати роботи з формування полку.

Тоді він зганьбив не лише себе, а й усе керівництво “Маґури”, а саму доповідь “рознесли в хлам”. Поширити