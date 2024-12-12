"Став заручником посади". Маркус пояснив, чому приховував правду про командування "Маґури" — відео

11 грудня колишній головний сержант 47-ї ОМБр “Маґура” Валерій Маркус відверто розповів про проблеми бригади та конфліктні ситуації з тодішнім командиром Іваном Шаламагою. Наразі військовий виклав вже четверту частину відео, в якій пояснив, заради чого насправді мовчав про проблеми в командуванні.
Головні тези:
- Валерій Маркус пояснив, що приховував проблеми в бригаді "Маґура" заради успіху контрнаступу України та добробуту бригади.
- Маркус розповів, що команда змушувала себе вірити у доброчесність командування, хоча насправді ситуація була складнішою.
- Приховування правди призвело б до зменшення боєздатності та загрози для життя бійців, а також підірвало моральне становище команди.
- Маркус зазначив, що вони постійно змушували себе жити у брехні та нівелювали негативні рішення командування заради операції, яка чекала бригаду.
- Ставши заручником своєї посади, Маркус розкрив нові деталі конфлікту з Іваном Шаламагою.
Маркус змушував себе мовчати заради бригади та успіху контрнаступу України
Про це розповів колишній головний сержант 47-ї ОМБр “Маґура” Валерій Маркус в новому відео, яка отримала назву “Частина четверта: Прийняття”.
У відео Маркус розповів, що весь цей час не тільки він, але і вся команда змушували себе вірити, що насправді командування особливо Сак — усі достойні люди, які просто зростали в такому середовищі, яке навчило їх так вчиняти і усе ще може налагодитись.
За словами військового, цей період з погляду морального стану був для нього найтяжчим.
Водночас Маркус не міг заявити на загал, що усе що публічно декларував виявилось неправдою — бо от-от має відбутись контрнаступ. Подія, яка може вирішити долю нашої країни.
За словами Валерія Маркуса, правда загалом призвела б до зниження боєздатності військової частини і ризик загибелі наших бійців збільшився.
Маркус зазначив, що вони не хотіли там бути, не хотіли бути з цими людьми поряд, не хотіли допомагати їм знищувати те, що вони будували, не хотіли дозволяти їм робити кар'єри на їхній репутації, але вони зробили вибір.
Ми прийняли рішення,що наші власні переживання менш важливі ніж доля України. Усе, що ми декларували, усе у що ми вірили і заради чого працювали — виявилось брехнею, а я став заручником своєї посади. У квітні 2022 року сталась подія, яка стала початком кінця, — завершив відео Маркус.
Маркус озвучив нові деталі конфлікту з Шаламагою
Вранці 11 грудня Валерій Маркус опублікував у мережі ролик під назвою "Частина перша: Мрія", у якому описав шлях становлення "Маґури" від стрілецького батальйону до полку, а також яку участь брав у цьому.
Пізніше він оприлюднив ше одну частину циклу своєї розповіді, яка отримала назву “Частина друга: Боротьба”.
У ній військовий розповів, що під час другої наради з вищим військовим командуванням нинішній заступник 47 ОМБр Іван Шаламага презентував результати роботи з формування полку.
Згодом військовий виклав вже третю частину відео, де навів подробиці роботи його БФ Markus Foundation для кращого функціонування бригади та приклади неоднозначного використання командуванням донатів фонду.
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