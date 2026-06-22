Стармер объявил о своей отставке с поста лидера Лейбористской партии Британии
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Стармер объявил о своей отставке с поста лидера Лейбористской партии Британии

Стармер
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Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подошло к концу.

Главные тезисы

  • Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии Британии, утвердив график выборов для нового лидера.
  • Стармер подчеркнул, что все его решения были направлены на благо страны, и он готов уступить место для нового лидера.

Стармер уходит в отставку

Об этом он заявил во время специального обращения на Даунинг-стрит.

Стармер заявил, что уходит в отставку с поста лидера Лейбористской партии и сообщил о своем решении королю.

Каждое решение, которое я принимал, было направлено на то, чтобы во главу угла поставить страну, которую я люблю. Именно поэтому я подам в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я пообщался с Его Величеством Королем, чтобы сообщить ему о своем решении.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

Он отметил, что обратился в Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии с просьбой утвердить график проведения выборов лидера партии, причем прием кандидатур начнется 9 июля.

В случае проведения выборов это будет гарантировать, что новый лидер вступит в должность до начала сессии парламента в сентябре. Я буду оставаться в должности премьер-министра до завершения выборов и сделаю все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти.

19 июня стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Великого Манчестера Энди Бернем. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на должность лидера лейбористов, а значит и премьер-министра, в противоположность Стармеру.

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