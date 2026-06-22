Стармер оголосив про свою відставку з посади лідера Лейбористської партії Британії

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця.

Стармер йде у відставку

Про це він заявив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт.

Стармер заявив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю.

Кожне рішення, яке я приймав, було спрямовано на те, щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю. Саме тому я подам у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я поспілкувався з Його Величністю Королем, щоб повідомити йому про своє рішення. Кір Стармер Прем’єр-міністр Британії

Він зазначив, що звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії, причому прийом кандидатур розпочнеться 9 липня.

У разі проведення виборів це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Я залишатимуся на посаді прем’єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади.

19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд — на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.