Стармер оголосив про свою відставку з посади лідера Лейбористської партії Британії
Категорія
Політика
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Стармер оголосив про свою відставку з посади лідера Лейбористської партії Британії

Стармер
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Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця.

Головні тези:

  • Кір Стармер оголосив про відставку з посади лідера Лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю.
  • Новий лідер Лейбористської партії буде обраний шляхом проведення виборів, графік яких затвердив Національний виконавчий комітет.

Стармер йде у відставку

Про це він заявив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт.

Стармер заявив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю.

Кожне рішення, яке я приймав, було спрямовано на те, щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю. Саме тому я подам у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я поспілкувався з Його Величністю Королем, щоб повідомити йому про своє рішення.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Британії

Він зазначив, що звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії, причому прийом кандидатур розпочнеться 9 липня.

У разі проведення виборів це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Я залишатимуся на посаді прем’єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади.

19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд — на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

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