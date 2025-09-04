Стармер приветствовал готовность "Коалиции желающих" поставлять Украине дальнобойные ракеты

“Коалиция желающих” будет поставлять Украине дальнобойные ракеты

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер утром 4 сентября виртуально принял участие в встрече Коалиции желающих.

Премьер-министр также поздравил заявления партнеров из Коалиции желающих поставить Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления оборонных запасов страны.

В своем выступлении Стармер отметил, что Путину нельзя доверять, поскольку он продолжает затягивать мирные переговоры и одновременно совершает жестокие нападения на Украину. Это еще раз подтвердили безразборные атаки по Киеву на прошлой неделе, которые нанесли значительный ущерб зданиям Британского совета и делегации ЕС, добавил он.

Обсуждая последние военные планы Коалиции желающих, премьер-министр подчеркнул, что "группа имеет незыблемое обещание Украине, поддержанное президентом США Трампом, и что сейчас очевидно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказывать давление на Путина с целью обеспечения прекращения военных действий".