Стармер приветствовал готовность "Коалиции желающих" поставлять Украине дальнобойные ракеты
Участники Коалиции желающих выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.

Главные тезисы

  • Коалиция желающих выразила готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты для повышения безопасности.
  • Стармер отметил необходимость давления на Путина для прекращения военных действий на территории Украины.
  • Руководители Коалиции желающих надеются на скорейшее возобновление переговоров для разрешения конфликта.

“Коалиция желающих” будет поставлять Украине дальнобойные ракеты

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер утром 4 сентября виртуально принял участие в встрече Коалиции желающих.

Премьер-министр также поздравил заявления партнеров из Коалиции желающих поставить Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления оборонных запасов страны.

В своем выступлении Стармер отметил, что Путину нельзя доверять, поскольку он продолжает затягивать мирные переговоры и одновременно совершает жестокие нападения на Украину. Это еще раз подтвердили безразборные атаки по Киеву на прошлой неделе, которые нанесли значительный ущерб зданиям Британского совета и делегации ЕС, добавил он.

Обсуждая последние военные планы Коалиции желающих, премьер-министр подчеркнул, что "группа имеет незыблемое обещание Украине, поддержанное президентом США Трампом, и что сейчас очевидно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказывать давление на Путина с целью обеспечения прекращения военных действий".

Стармер также поблагодарил военных планировщиков за их работу по обеспечению возможности "развертывания войск, в случае прекращения огня". Лидеры выразили надежду на скорейшее возобновление переговоров, говорится в релизе британского правительства.

Британия расследует причастность России к организации поджога недвижимости Стармера
Стармер назвал главное условие для введения войск Британии в Украину
Встреча Трампа и Путина. О чем договорились Стармер и Макрон
