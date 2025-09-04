Стармер приветствовал готовность "Коалиции желающих" поставлять Украине дальнобойные ракеты

Участники Коалиции желающих выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.
Главные тезисы
- Коалиция желающих выразила готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты для повышения безопасности.
- Стармер отметил необходимость давления на Путина для прекращения военных действий на территории Украины.
- Руководители Коалиции желающих надеются на скорейшее возобновление переговоров для разрешения конфликта.
“Коалиция желающих” будет поставлять Украине дальнобойные ракеты
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер утром 4 сентября виртуально принял участие в встрече Коалиции желающих.
Премьер-министр также поздравил заявления партнеров из Коалиции желающих поставить Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления оборонных запасов страны.
Обсуждая последние военные планы Коалиции желающих, премьер-министр подчеркнул, что "группа имеет незыблемое обещание Украине, поддержанное президентом США Трампом, и что сейчас очевидно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказывать давление на Путина с целью обеспечения прекращения военных действий".
Стармер также поблагодарил военных планировщиков за их работу по обеспечению возможности "развертывания войск, в случае прекращения огня". Лидеры выразили надежду на скорейшее возобновление переговоров, говорится в релизе британского правительства.
