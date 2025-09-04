Стармер привітав готовність "Коаліції охочих" постачати Україні далекобійні ракети
Стармер привітав готовність "Коаліції охочих" постачати Україні далекобійні ракети

Уряд Великої Британії
Стармер
Read in English

Учасники Коаліції охочих висловили готовність постачати Україні ракети великої дальності.

Головні тези:

  • Коаліція охочих висловила готовність постачати Україні далекобійні ракети для підвищення безпеки країни.
  • Стармер наголосив на необхідності тиску на Путіна для припинення воєнних дій на території України.
  • Лідери Коаліції охочих висловили сподівання на швидке поновлення переговорів для вирішення конфлікту.

Коаліція охочих постачатиме Україні далекобійні ракети

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вранці 4 вересня віртуально долучився до зустрічі Коаліції охочих.

Прем'єр-міністр також привітав заяви партнерів з Коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого зміцнення оборонних запасів країни.

У своєму виступі Стармер зазначив, що Путіну не можна довіряти, оскільки він продовжує затягувати мирні переговори й одночасно здійснює жорстокі напади на Україну. Це ще раз підтвердили безрозбірливі атаки по Києву минулого тижня, які завдали значної шкоди будівлям Британської ради та делегації ЄС, додав він.

Обговорюючи останні військові плани Коаліції охочих, прем'єр-міністр наголосив, що "група має непорушну обіцянку Україні, підтриману президентом США Трампом, і що зараз очевидно, що їм потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна з метою забезпечення припинення воєнних дій".

Стармер також подякував військовим планувальникам за їхню роботу для забезпечення можливості "розгортання військ, у разі припинення вогню". Лідери висловили сподівання на швидке поновлення переговорів, йдеться в релізі британського уряду.

