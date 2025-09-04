Стармер привітав готовність "Коаліції охочих" постачати Україні далекобійні ракети

Учасники Коаліції охочих висловили готовність постачати Україні ракети великої дальності.
Головні тези:
- Коаліція охочих висловила готовність постачати Україні далекобійні ракети для підвищення безпеки країни.
- Стармер наголосив на необхідності тиску на Путіна для припинення воєнних дій на території України.
- Лідери Коаліції охочих висловили сподівання на швидке поновлення переговорів для вирішення конфлікту.
Коаліція охочих постачатиме Україні далекобійні ракети
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вранці 4 вересня віртуально долучився до зустрічі Коаліції охочих.
Прем'єр-міністр також привітав заяви партнерів з Коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого зміцнення оборонних запасів країни.
Обговорюючи останні військові плани Коаліції охочих, прем'єр-міністр наголосив, що "група має непорушну обіцянку Україні, підтриману президентом США Трампом, і що зараз очевидно, що їм потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна з метою забезпечення припинення воєнних дій".
Стармер також подякував військовим планувальникам за їхню роботу для забезпечення можливості "розгортання військ, у разі припинення вогню". Лідери висловили сподівання на швидке поновлення переговорів, йдеться в релізі британського уряду.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-