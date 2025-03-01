Жители Курской области не скрывают своего возмущения из-за ситуации в регионе и выражают недовольство из-за бездействия местных властей. Так называемый губернатор Курщины Александр Хинштейн паникует из-за того, что все может закончиться Майданом, то есть восстанием россиян.
Главные тезисы
- Россияне возмущаются из-за войны, которую ведет Путин против Украины, и ощущают последствия этой ситуации.
- Жители Курщины живут в страхе из-за обстрелов и опасности мародерства, однако власти игнорируют их жалобы.
Ситуация на Курщине стремительно обостряется
В Курске состоялась очередная встреча Александра Хинштейна с беженцами из Курской области — жителями Льгова, Льговского и Рыльского районов.
Россияне возмущаются, что им приходится расплачиваться за войну, которую диктатор Путин ведет против Украины.
Жители Курщины жалуются, что люди живут на постоянно обстреливаемой территории, хотя и украинские военные не уничтожают их дома.
На встрече с беженцами Хинштейн также заявил, что не собирается снимать с должностей глав районов из-за недовольства жителей:
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-