Жители Курской области не скрывают своего возмущения из-за ситуации в регионе и выражают недовольство из-за бездействия местных властей. Так называемый губернатор Курщины Александр Хинштейн паникует из-за того, что все может закончиться Майданом, то есть восстанием россиян.

Ситуация на Курщине стремительно обостряется

В Курске состоялась очередная встреча Александра Хинштейна с беженцами из Курской области — жителями Льгова, Льговского и Рыльского районов.

Россияне возмущаются, что им приходится расплачиваться за войну, которую диктатор Путин ведет против Украины.

По сути мы сейчас расплачиваемся за всю Россию. Ни вы, ни сзади нас не поймут. Как бы вы сейчас ни улыбались, — заявил один из гражданских. Поделиться

Жители Курщины жалуются, что люди живут на постоянно обстреливаемой территории, хотя и украинские военные не уничтожают их дома.

Люди живут, стерегут свои дома, потому что боятся мародерства и знают, что ничего не получат. Один отец погиб в машине на глазу у детей. Опасно там жить…, — заявила жительница Рильского района. Поделиться

На встрече с беженцами Хинштейн также заявил, что не собирается снимать с должностей глав районов из-за недовольства жителей: