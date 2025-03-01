Мешканці Курської області не приховують свого обурення через ситуацію, що склалася в регіоні та висловлюють невдоволення через бездіяльність місцевої влади. Так званий губернатор Курщини Олександр Хінштейн панікує через те, що все може закінчитися Майданом, тобто повстанням росіян.
Головні тези:
- Росіяни обурюються через війну, яку веде Путін проти України, та відчувають наслідки цієї ситуації.
- Мешканці Курщини живуть в страху через обстріли та небезпеку мародерства, однак влада ігнорує їхні скарги.
Ситуація на Курщині стрімко загострюється
У Курську відбулася чергова зустріч Олександра Хінштейна з біженцями з Курської області — жителями Льгова, Льговського та Рильського районів.
Росіяни обурюються, що лише їм доводиться розплачуватися за війну, яку диктатор Путін веде проти України.
Мешканці Курщини скаржаться, що люди живуть на території, що постійно обстрілюється, хоча й українські військові не знищують їхні будинки.
На зустрічі з біженцями Хінштейн також заявив, що не збирається знімати з посад голів районів через невдоволення мешканців:
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