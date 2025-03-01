Ставленик Путіна на Курщині боїться Майдану через невдоволення росіян
Категорія
Світ
Дата публікації

Ставленик Путіна на Курщині боїться Майдану через невдоволення росіян

Курщина
Джерело:  online.ua

Мешканці Курської області не приховують свого обурення через ситуацію, що склалася в регіоні та висловлюють невдоволення через бездіяльність місцевої влади. Так званий губернатор Курщини Олександр Хінштейн панікує через те, що все може закінчитися Майданом, тобто повстанням росіян.

Головні тези:

  • Росіяни обурюються через війну, яку веде Путін проти України, та відчувають наслідки цієї ситуації.
  • Мешканці Курщини живуть в страху через обстріли та небезпеку мародерства, однак влада ігнорує їхні скарги.

Ситуація на Курщині стрімко загострюється

У Курську відбулася чергова зустріч Олександра Хінштейна з біженцями з Курської області — жителями Льгова, Льговського та Рильського районів.

Росіяни обурюються, що лише їм доводиться розплачуватися за війну, яку диктатор Путін веде проти України.

По суті, ми зараз розплачуємося за всю Росію. Ні ви, ні позаду нас не зрозуміють. Як би ви зараз не посміхалися, — заявив один з цивільних.

Мешканці Курщини скаржаться, що люди живуть на території, що постійно обстрілюється, хоча й українські військові не знищують їхні будинки.

Люди живуть, стережуть свої будинки, бо бояться мародерства та знають, що нічого не отримають. Один батько загинув у машині на очах у дітей. Небезпечно там жити…, — заявила мешканка Рильського району.

На зустрічі з біженцями Хінштейн також заявив, що не збирається знімати з посад голів районів через невдоволення мешканців:

Мені такий підхід не близький, Майданом пахне, — поскаржився ставленик Путіна.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Десятки дронів атакували Росію та окупований Крим
дим
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російські військові влаштували бунт у Єкатеринбурзі
солдат РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна атака Росії на Харків та Одесу — зросла кількість постраждалих
ОГП
Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?