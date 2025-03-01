Мешканці Курської області не приховують свого обурення через ситуацію, що склалася в регіоні та висловлюють невдоволення через бездіяльність місцевої влади. Так званий губернатор Курщини Олександр Хінштейн панікує через те, що все може закінчитися Майданом, тобто повстанням росіян.

Ситуація на Курщині стрімко загострюється

У Курську відбулася чергова зустріч Олександра Хінштейна з біженцями з Курської області — жителями Льгова, Льговського та Рильського районів.

Росіяни обурюються, що лише їм доводиться розплачуватися за війну, яку диктатор Путін веде проти України.

По суті, ми зараз розплачуємося за всю Росію. Ні ви, ні позаду нас не зрозуміють. Як би ви зараз не посміхалися, — заявив один з цивільних. Поширити

Мешканці Курщини скаржаться, що люди живуть на території, що постійно обстрілюється, хоча й українські військові не знищують їхні будинки.

Люди живуть, стережуть свої будинки, бо бояться мародерства та знають, що нічого не отримають. Один батько загинув у машині на очах у дітей. Небезпечно там жити…, — заявила мешканка Рильського району. Поширити

На зустрічі з біженцями Хінштейн також заявив, що не збирається знімати з посад голів районів через невдоволення мешканців: