Стефанчук ответил на упреки Зеленского касательно разъездов депутатов
Категория
Украина
Дата публикации

Стефанчук ответил на упреки Зеленского касательно разъездов депутатов

Стефанчук
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Источник:  Радио Свобода

Глава парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что с визитом в Соединенные Штаты поехали 37 народных избранников за свой счет. Так он отреагировал на публичные упреки украинского лидера Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Глава Рады утверждает, что визит нардепов в США важен для перезагрузки отношений.
  • По словам Стефанчука, работа парламента не прекращается даже во время командировок депутатов за границу.

Стефанчук вступился за нардепов

6 февраля глава государства Владимир Зеленский выразил недовольство работой народных избранников из-за их частых командировок за границу, в частности, поездку на Молитвенный завтрак в США.

Сегодня у нас в Молитвенный завтрак в Соединенных Штатах Америки. Это очень важно, когда около половины парламента Украины находится на этом завтраке, а не в Херсоне, не на Харьковщине, не в Запорожье, не в Сумах.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На упреки украинского лидера отреагировал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам последнего, сейчас перед Украиной встала крайне важная задача — перезагрузить наши отношения со стратегическим партнером США.

И мы делаем это системно на всех уровнях, в том числе, на уровне восстановления отношений с Конгрессом США. Именно поэтому большая делегация — кажется, 37 человек — из которых половину составляет оппозиция, а половина — монобольшинство, чтобы системно работать с сенаторами для налаживания отношений.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Глава ВРУ

Он также заявил, что все народные избранники находятся там "не за государственные средства, поехали за свой счет".

По словам главы парламента, работа Верховной Рады при этом не останавливается.

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