Стефанчук ответил на упреки Зеленского касательно разъездов депутатов

Глава парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что с визитом в Соединенные Штаты поехали 37 народных избранников за свой счет. Так он отреагировал на публичные упреки украинского лидера Владимира Зеленского.

Стефанчук вступился за нардепов

6 февраля глава государства Владимир Зеленский выразил недовольство работой народных избранников из-за их частых командировок за границу, в частности, поездку на Молитвенный завтрак в США.

Сегодня у нас в Молитвенный завтрак в Соединенных Штатах Америки. Это очень важно, когда около половины парламента Украины находится на этом завтраке, а не в Херсоне, не на Харьковщине, не в Запорожье, не в Сумах. Владимир Зеленский Президент Украины

На упреки украинского лидера отреагировал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам последнего, сейчас перед Украиной встала крайне важная задача — перезагрузить наши отношения со стратегическим партнером США.

И мы делаем это системно на всех уровнях, в том числе, на уровне восстановления отношений с Конгрессом США. Именно поэтому большая делегация — кажется, 37 человек — из которых половину составляет оппозиция, а половина — монобольшинство, чтобы системно работать с сенаторами для налаживания отношений. Руслан Стефанчук Глава ВРУ

Он также заявил, что все народные избранники находятся там "не за государственные средства, поехали за свой счет".