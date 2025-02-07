Стефанчук ответил на упреки Зеленского касательно разъездов депутатов

Глава парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что с визитом в Соединенные Штаты поехали 37 народных избранников за свой счет. Так он отреагировал на публичные упреки украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Глава Рады утверждает, что визит нардепов в США важен для перезагрузки отношений.
- По словам Стефанчука, работа парламента не прекращается даже во время командировок депутатов за границу.
Стефанчук вступился за нардепов
6 февраля глава государства Владимир Зеленский выразил недовольство работой народных избранников из-за их частых командировок за границу, в частности, поездку на Молитвенный завтрак в США.
На упреки украинского лидера отреагировал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По словам последнего, сейчас перед Украиной встала крайне важная задача — перезагрузить наши отношения со стратегическим партнером США.
Он также заявил, что все народные избранники находятся там "не за государственные средства, поехали за свой счет".
По словам главы парламента, работа Верховной Рады при этом не останавливается.
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