Стефанчук відповів на докори Зеленського щодо роз'їздів депутатів
Категорія
Україна
Дата публікації

Стефанчук відповів на докори Зеленського щодо роз'їздів депутатів

Стефанчук
Джерело:  Радіо Свобода

Очільник парламенту України Руслан Стефанчук заявив, що з візитом до Сполучених Штатів поїхали 37 народних обранців за власний кошт. Так він відреагував на публічні докори з цього приводу українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Глава Ради стверджує, що візит нардепів до США є важливим для перезавантаження відносин.
  • За словами Стефанчука,  робота парламенту не припиняється навіть під час відряджень депутатів за кордон.

Стефанчук заступився за нардепів

6 лютого глава держави Володимир Зеленський висловив невдоволення роботою народних обранців через їхні часті відрядження за кордон, зокрема, поїздку на Молитовний сніданок у США.

Сьогодні у нас в Молитовний сніданок у Сполучених Штатах Америки. Це ж дуже важливо, коли близько половини парламенту України знаходиться на цьому сніданку, а не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На докори українського лідера відреагував глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За словами останнього, наразі перед Україною постало вкрай важливе завдання — перезавантажити наші відносини з стратегічним партнером, США.

І ми робимо це системно на всіх рівнях, в тому числі на рівні відновлення стосунків з Конгресом США. Саме тому велика делегація — здається, 37 людей — з яких половину складає опозиція, а половина — монобільшість, щоб системно працювати з сенаторами для налагодження стосунків.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Глава ВРУ

Він також заявив, всі народні обранці перебувають там "не за державні кошти, поїхали власним коштом".

За словами глави парламенту, робота Верховної Ради при цьому не зупиняється.

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