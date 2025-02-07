Стефанчук відповів на докори Зеленського щодо роз'їздів депутатів

Очільник парламенту України Руслан Стефанчук заявив, що з візитом до Сполучених Штатів поїхали 37 народних обранців за власний кошт. Так він відреагував на публічні докори з цього приводу українського лідера Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Глава Ради стверджує, що візит нардепів до США є важливим для перезавантаження відносин.
- За словами Стефанчука, робота парламенту не припиняється навіть під час відряджень депутатів за кордон.
Стефанчук заступився за нардепів
6 лютого глава держави Володимир Зеленський висловив невдоволення роботою народних обранців через їхні часті відрядження за кордон, зокрема, поїздку на Молитовний сніданок у США.
На докори українського лідера відреагував глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За словами останнього, наразі перед Україною постало вкрай важливе завдання — перезавантажити наші відносини з стратегічним партнером, США.
Він також заявив, всі народні обранці перебувають там "не за державні кошти, поїхали власним коштом".
За словами глави парламенту, робота Верховної Ради при цьому не зупиняється.
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