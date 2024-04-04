По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, либо партнеры увеличат помощь Украине для освобождения оккупированных преступной армией РФ территорий, либо в противном случае ситуация еще больше ухудшится.
Столтенберг предупреждает о последствиях при сокращении и задержках помощи Украине
Столтенберг отметил, что в рамках варианта увеличения помощи Украине от партнеров, украинские военные смогут освободить больше оккупированных Россией территорий.
По его убеждению, для достижения целей долгосрочного мира в Украине необходимо обеспечить мощь и боеспособность украинских военных.
В НАТО уверены, что Украина может добиться новых успехов, поэтому нужно действовать энергично, чтобы оказать еще большую поддержку.
НАТО будет помогать Украине подготовиться к вероятному наступлению армии РФ
По его словам, партнеры по НАТО должны подготовить предполагаемую основу для предоставления долгосрочной помощи Украине, которая должна предоставляться на постоянной основе, не ограничиваясь краткосрочными целями.
Генсек НАТО отметил, что это необходимо реализовать срочно.