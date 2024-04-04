По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, либо партнеры увеличат помощь Украине для освобождения оккупированных преступной армией РФ территорий, либо в противном случае ситуация еще больше ухудшится.

Столтенберг предупреждает о последствиях при сокращении и задержках помощи Украине

Мы наблюдаем давление русских войск на фронте. Россия мобилизует больше войск. Это с одной стороны. А с другой мы видим готовность России пожертвовать людьми и военным снаряжением. Вот почему мы говорим о срочности мобилизации поддержки Украины, — подчеркнул глава Альянса. Поделиться

Столтенберг отметил, что в рамках варианта увеличения помощи Украине от партнеров, украинские военные смогут освободить больше оккупированных Россией территорий.

С другой стороны, этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация в Украине может стать еще более опасной, предостерегает глава НАТО. Поделиться

По его убеждению, для достижения целей долгосрочного мира в Украине необходимо обеспечить мощь и боеспособность украинских военных.

В НАТО уверены, что Украина может добиться новых успехов, поэтому нужно действовать энергично, чтобы оказать еще большую поддержку.

НАТО будет помогать Украине подготовиться к вероятному наступлению армии РФ

Союзники сделают две вещи. Первая — нужно мобилизовать больше поддержки в ближайшие дни и недели. Это насущные потребности. Мы должны активизировать усилия, в частности, со стороны Германии и Британии. Все это должно происходить и уже происходит сейчас. Союзники обсуждали, что можно сделать в ближайшие дни и недели. Системы ПВО, ракеты и боеприпасы — это срочно, — подчеркнул Столтенберг. Поделиться

По его словам, партнеры по НАТО должны подготовить предполагаемую основу для предоставления долгосрочной помощи Украине, которая должна предоставляться на постоянной основе, не ограничиваясь краткосрочными целями.

Генсек НАТО отметил, что это необходимо реализовать срочно.