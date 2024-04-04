Столтенберг описав два сценарії розвитку війни в Україні
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Столтенберг описав два сценарії розвитку війни в Україні

Єнс Столтенберг
Джерело:  online.ua

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, або партнери збільшать допомогу Україні для звільнення окупованих злочинною армією РФ територій, або у інакшому випадку ситуація ще більше погіршиться. 

Столтенберг попереджає про наслідки у разі скорочення та затримок допомоги Україні

Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України, — підкреслив глава Альянсу.

Столтенберг зазначив, що у рамках варіанту збільшення допомоги Україні від партнерів, українські військові зможуть звільнити більше окупованих Росією територій.

З іншого боку — цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще більш небезпечною, — застерігає глава НАТО.

На його переконання, для досягнення мети довгострокового миру в Україні необхідно забезпечити потужність і боєздатність українських військових.

У НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.

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Союзники зроблять дві речі. Перша — потрібно мобілізувати більше підтримки найближчими днями та тижнями. Це нагальні потреби. Ми маємо активізувати зусилля, зокрема з боку Німеччини та Британії. Все це має відбуватися, і вже відбувається зараз. Союзники обговорювали, що можна зробити найближчими днями та тижнями. Системи ППО, ракети та боєприпаси — це терміново, — підкреслив Столтенберг.

За його словами, партнери по НАТО мають підготувати передбачувану основу для надання довгострокової допомоги Україні, яка має надаватися на постійній основі, не обмежуючись короткостроковими цілями.

Генсек НАТО зауважив, що це необхідно реалізувати терміново.

Ми погодилися вчора почати планувати, і було доручено розробити пропозиції щодо цієї структури, яка дасть нам забезпечити більшу прозорість та передбачуваність. Також ця структура має базуватися на фінансових зобов'язаннях. Ми погодили основі питання, але я не буду вдаватися в подробиці. Консультації продовжаться, щоб дійти до певних рішень, — наголосив Столтенберг.

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