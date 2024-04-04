Столтенберг описав два сценарії розвитку війни в Україні

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, або партнери збільшать допомогу Україні для звільнення окупованих злочинною армією РФ територій, або у інакшому випадку ситуація ще більше погіршиться.
Столтенберг попереджає про наслідки у разі скорочення та затримок допомоги Україні
Столтенберг зазначив, що у рамках варіанту збільшення допомоги Україні від партнерів, українські військові зможуть звільнити більше окупованих Росією територій.
На його переконання, для досягнення мети довгострокового миру в Україні необхідно забезпечити потужність і боєздатність українських військових.
У НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.
НАТО допомагатиме Україні підготуватись до ймовірного наступу армії РФ
За його словами, партнери по НАТО мають підготувати передбачувану основу для надання довгострокової допомоги Україні, яка має надаватися на постійній основі, не обмежуючись короткостроковими цілями.
Генсек НАТО зауважив, що це необхідно реалізувати терміново.
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