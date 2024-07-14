Столтенберг отверг намерения Польши сбивать ракеты РФ в воздушном пространстве Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Столтенберг отверг намерения Польши сбивать ракеты РФ в воздушном пространстве Украины

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, несмотря на официальные заявления, Польша не будет сбивать выпущенные оккупационной армией РФ ракеты в украинском пространстве.

Главные тезисы

  • НАТО отвергает возможность Польши сбивать ракеты РФ над Украиной.
  • Помощь НАТО не дает Украине возможности победить, только продолжать сопротивление.
  • Отсутствие реальной стратегии победы вызывает критику со стороны аналитиков и научных сотрудников.
  • Страны-члены НАТО, включая США, предоставляют поддержку, но не идут на риск эскалации конфликта.
  • Пропасть между заявленными целями поддержки Украины и реальными действиями вызывает сомнения в успешном разрешении конфликта.

НАТО не позволит Польше сбивать ракеты РФ в воздушном пространстве Украины

НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили свою поддержку, в том числе за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также важен в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к имеющимся. Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью, – подчеркнул Столтенберг.

НАТО не позволит Польше сбивать ракеты РФ над Украиной
ПВО Польши

Почему помощи Украине от НАТО недостаточно для победы в войне против РФ

По информации журналистов Foreign Policy, помощь, которую Украине оказывают страны-члены НАТО достаточно исключительно для продолжения сопротивления вооруженной агрессии РФ, однако не для победы над страной-агрессорой.

По результатам саммита НАТО в Вашингтоне, как отмечают авторы материала, съезд выявил главное противоречие в стратегии Запада по поддержке Украины.

А именно – военная помощь союзников дает возможность ВСУ давать отпор российским силам, но не дает возможности выиграть войну.

Мы в большинстве своем поддерживаем Украину, чтобы она продолжала сражаться и добивалась определенных успехов, а не выигрывала битву. У нас нет реальной стратегии для этой войны, отмечает научный сотрудник по вопросам Европы в Совете по международным отношениям Лиана Фикс.

В свою очередь Польша и страны Балтии давно призывали к увеличению поддержки Украины. Но союзники с самыми глубокими карманами и современными системами вооружения, в частности США, заняли более осторожную позицию в попытке предотвратить спираль эскалации с Москвой.

Возобновление поддержки происходит на фоне того, что РФ наносит авиаудары из энергетической инфраструктуры Украины, что приводит к масштабным отключениям электроэнергии в последние месяцы.

Как отмечает издание, аналитики скептически относятся к тому, что мероприятия, объявленные на саммите, могут изменить ход событий на поле боя.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Королевских ВМС Нидерландов Роб Бауэр заявил, что "украинцам для победы нужно больше".

Кроме того, журнал отмечает, что администрация президента США Джо Байдена "сыграла ключевую роль в предупреждении о намерениях России атаковать Украину и укреплении поддержки страны со стороны Запада". Однако она мало что предложила для прекращения войны.

Существует огромная пропасть между тем, что мы говорим, что хотим восстановить суверенитет Украины, и тем, что мы действительно делаем. Сейчас создается впечатление, что мы все это говорим, но люди в это не очень верят, отмечает иректор трансатлантической программы безопасности Андреа Кендал-Тейлор.

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