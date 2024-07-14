За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, попри офіційни заяви, Польща не буде збивати випущені окупаційною армією РФ ракети в українському просторі.

НАТО не дозволить Польщі збивати ракети РФ у повітряному просторі України

НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є. Політика НАТО незмінна - ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною, - підкреслив Столтенберг. Поширити

ППО Польщі

Чому допомоги Україні від НАТО недостатньо для перемоги у війні проти РФ

За інформацією журналістів Foreign Policy, допомоги яку Україні надають країни-члени НАТО достатньо виключно для продовження опору збройній агресії РФ, однак не для перемоги над країною-агресоркою.

За висновками результатів саміту НАТО у Вашингтоні, як зазначають автори матеріалу, з'їзд виявив головну суперечність у стратегії Заходу щодо підтримки України.

А саме - військова допомога союзників дає можливість ЗСУ давати відсіч російським силам, але не дає можливості виграти війну.

Ми здебільшого підтримуємо Україну, щоб вона продовжувала битися і добивалася певних успіхів, а не вигравала битву. У нас немає реальної стратегії для цієї війни, - зазначає науковий співробітник з питань Європи у Раді з міжнародних відносин Ліана Фікс. Поширити

У свою чергу, Польща та країни Балтії давно закликали до збільшення підтримки України. Але союзники з найглибшими кишенями та найсучаснішими системами озброєння, зокрема США, зайняли більш обережну позицію у спробі запобігти спіралі ескалації з Москвою.

Відновлення підтримки відбувається на тлі того, що РФ завдає авіаударів з енергетичної інфраструктури України, що призводить до масштабних відключень електроенергії в останні місяці.

Як зазначає видання, аналітики скептично ставляться до того, що заходи, оголошені на саміті, можуть змінити перебіг подій на полі бою.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Королівських ВМС Нідерландів Роб Бауер заявив, що "українцям для перемоги потрібно більше".

Крім того, журнал зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена "відіграла ключову роль у попередженні про наміри Росії атакувати Україну та у зміцненні підтримки країни з боку Заходу". Однак вона мало що запропонувала для припинення війни.