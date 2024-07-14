Столтенберг відкинув наміри Польщі збивати ракети РФ у повітряному просторі України
Категорія
Політика
Дата публікації

Столтенберг відкинув наміри Польщі збивати ракети РФ у повітряному просторі України

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, попри офіційни заяви, Польща не буде збивати випущені окупаційною армією РФ ракети в українському просторі. 

Головні тези:

  • НАТО відкидає можливість Польщі збивати російські ракети у повітряному просторі України, заявив генсек Єнс Столтенберг.
  • Допомога НАТО Україні є недостатньою для перемоги у війні з РФ, за результатами аналізу наукової співробітниці Ліани Фікс.
  • Союзники НАТО, включаючи США, підтримують Україну у війні, але стратегія для перемоги відсутня, стверджує Foreign Policy.
  • Журнал вказує на скептицизм аналітиків щодо ефективності заходів на саміті НАТО та необхідність більш активної допомоги Україні.
  • Програма безпеки Андреа Кендал-Тейлор зазначає про розбіжність між вимогами до відновлення суверенітету України та реальними діями міжнародних союзників.

НАТО не дозволить Польщі збивати ракети РФ у повітряному просторі України

НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є. Політика НАТО незмінна - ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною, - підкреслив Столтенберг.

НАТО не дозволить Польщі збивати ракети РФ над Україною
ППО Польщі

Чому допомоги Україні від НАТО недостатньо для перемоги у війні проти РФ

За інформацією журналістів Foreign Policy, допомоги яку Україні надають країни-члени НАТО достатньо виключно для продовження опору збройній агресії РФ, однак не для перемоги над країною-агресоркою.

За висновками результатів саміту НАТО у Вашингтоні, як зазначають автори матеріалу, з'їзд виявив головну суперечність у стратегії Заходу щодо підтримки України.

А саме - військова допомога союзників дає можливість ЗСУ давати відсіч російським силам, але не дає можливості виграти війну.

Ми здебільшого підтримуємо Україну, щоб вона продовжувала битися і добивалася певних успіхів, а не вигравала битву. У нас немає реальної стратегії для цієї війни, - зазначає науковий співробітник з питань Європи у Раді з міжнародних відносин Ліана Фікс.

У свою чергу, Польща та країни Балтії давно закликали до збільшення підтримки України. Але союзники з найглибшими кишенями та найсучаснішими системами озброєння, зокрема США, зайняли більш обережну позицію у спробі запобігти спіралі ескалації з Москвою.

Відновлення підтримки відбувається на тлі того, що РФ завдає авіаударів з енергетичної інфраструктури України, що призводить до масштабних відключень електроенергії в останні місяці.

Як зазначає видання, аналітики скептично ставляться до того, що заходи, оголошені на саміті, можуть змінити перебіг подій на полі бою.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Королівських ВМС Нідерландів Роб Бауер заявив, що "українцям для перемоги потрібно більше".

Крім того, журнал зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена "відіграла ключову роль у попередженні про наміри Росії атакувати Україну та у зміцненні підтримки країни з боку Заходу". Однак вона мало що запропонувала для припинення війни.

Існує величезна прірва між тим, що ми говоримо, що хочемо відновити суверенітет України, і тим, що ми насправді робимо. Зараз складається враження, що ми все це говоримо, але люди в це не дуже вірять, - зазначає иректор трансатлантичної програми безпеки Андреа Кендал-Тейлор.

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