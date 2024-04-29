Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским предупредил западные страны о катастрофических последствиях в случае успехов оккупационной армии РФ.

Западные страны терпят большие потери в случае победы России в Украине

Глава Альянса подчеркнул, что западным странам придется заплатить гораздо более высокую цену в случае успеха оккупационной армии РФ в Украине, чем средства и ресурсы, которые необходимо выделить в поддержку Киева.

Столтенберг напомнил, что 10 дней назад прошло заседание Совета Украина-НАТО, на котором президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров срочно увеличить объемы поддержки.

Глава НАТО заверил, что партнеры услышали призыв украинского президента, и сейчас это можно увидеть по заявлениям, политическим решениям и анонсам о новых пакетах безопасности помощи.

В ближайшем будущем будут новые объявления. Но объявлений недостаточно. Мы должны видеть поставки вооружения, — подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Он призвал западных партнеров сохранять честную позицию и отдавать себе отчет, что задержки помощи Украине могут привести к катастрофе.

Эта война — это не что-то теоретическое. Она продолжается в режиме 24/7. И когда мы не поставляем так, как должны делать, тогда украинцы платят цену, но и мы также, все союзники НАТО, — убеждает глава Альянса. Поделиться

Он признал, что обеспечение победы Украины имеет цену и содержит некоторые риски.

Но наибольший риск заключается в том, если президент Путин возобладает. И если Путин выиграет, тогда будет самая большая цена... Потому что мы будем говорить о чрезвычайно большем количестве денег, которое союзники НАТО должны будут инвестировать в нашу безопасность. Поэтому поддержка Украины — это лучший способ обеспечить нашу собственную безопасность, — предупредил Столтенберг. Поделиться

НАТО созывает военный комитет по Украине

В пресс-службе Альянса анонсировали проведение 16 мая заседания Военного комитета.

Одной из тем в повестке дня будет ситуация в Украине.

В рамках заседания также состоится встреча Совета Украина-НАТО.

На заседании Военного комитета НАТО будет председательствовать его глава адмирал Роб Бауэр.

Кроме того, там запланировано присутствие других командующих войск стран-членов Альянса и верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.

Также на заседании должен присутствовать и генсек НАТО Йенс Столтенберг, обсуждающий ключевые приоритеты и вызовы Альянса.

Следует отметить, что одна из частей заседания будет посвящена Украине.

На первом заседании главнокомандующие соберутся в формате Совета Украина-НАТО для обсуждения агрессивной войны России против Украины, ситуации на местах и дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО и стран-членов Альянса, говорится в сообщении пресс-службы Альянса. Поделиться