Столтенберг предупредил Запад о расплате за недостаточную помощь Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Столтенберг предупредил Запад о расплате за недостаточную помощь Украине

Офис Президента Украины
Йенс Столтенберг
Читати українською

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским предупредил западные страны о катастрофических последствиях в случае успехов оккупационной армии РФ.

Западные страны терпят большие потери в случае победы России в Украине

Глава Альянса подчеркнул, что западным странам придется заплатить гораздо более высокую цену в случае успеха оккупационной армии РФ в Украине, чем средства и ресурсы, которые необходимо выделить в поддержку Киева.

Столтенберг напомнил, что 10 дней назад прошло заседание Совета Украина-НАТО, на котором президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров срочно увеличить объемы поддержки.

Глава НАТО заверил, что партнеры услышали призыв украинского президента, и сейчас это можно увидеть по заявлениям, политическим решениям и анонсам о новых пакетах безопасности помощи.

В ближайшем будущем будут новые объявления. Но объявлений недостаточно. Мы должны видеть поставки вооружения, — подчеркнул Столтенберг.

Он призвал западных партнеров сохранять честную позицию и отдавать себе отчет, что задержки помощи Украине могут привести к катастрофе.

Эта война — это не что-то теоретическое. Она продолжается в режиме 24/7. И когда мы не поставляем так, как должны делать, тогда украинцы платят цену, но и мы также, все союзники НАТО, — убеждает глава Альянса.

Он признал, что обеспечение победы Украины имеет цену и содержит некоторые риски.

Но наибольший риск заключается в том, если президент Путин возобладает. И если Путин выиграет, тогда будет самая большая цена... Потому что мы будем говорить о чрезвычайно большем количестве денег, которое союзники НАТО должны будут инвестировать в нашу безопасность. Поэтому поддержка Украины — это лучший способ обеспечить нашу собственную безопасность, — предупредил Столтенберг.

НАТО созывает военный комитет по Украине

В пресс-службе Альянса анонсировали проведение 16 мая заседания Военного комитета.

Одной из тем в повестке дня будет ситуация в Украине.

В рамках заседания также состоится встреча Совета Украина-НАТО.

На заседании Военного комитета НАТО будет председательствовать его глава адмирал Роб Бауэр.

Кроме того, там запланировано присутствие других командующих войск стран-членов Альянса и верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.

Также на заседании должен присутствовать и генсек НАТО Йенс Столтенберг, обсуждающий ключевые приоритеты и вызовы Альянса.

Следует отметить, что одна из частей заседания будет посвящена Украине.

На первом заседании главнокомандующие соберутся в формате Совета Украина-НАТО для обсуждения агрессивной войны России против Украины, ситуации на местах и дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО и стран-членов Альянса, говорится в сообщении пресс-службы Альянса.

На заседании НАТО может появиться главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский или другой уполномоченный представитель Украины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Еще не поздно для победы. Столтенберг призвал ускорить помощь Украине
НАТО
Йенс Столтенберг
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев с неанонсированным визитом
НАТО
Йенс Столтенберг
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Столтенберг признал невыполнение обещаний НАТО перед Украиной
Офис Президента Украины
Йенс Столтенберг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?