Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским предупредил западные страны о катастрофических последствиях в случае успехов оккупационной армии РФ.
Западные страны терпят большие потери в случае победы России в Украине
Глава Альянса подчеркнул, что западным странам придется заплатить гораздо более высокую цену в случае успеха оккупационной армии РФ в Украине, чем средства и ресурсы, которые необходимо выделить в поддержку Киева.
Столтенберг напомнил, что 10 дней назад прошло заседание Совета Украина-НАТО, на котором президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров срочно увеличить объемы поддержки.
Глава НАТО заверил, что партнеры услышали призыв украинского президента, и сейчас это можно увидеть по заявлениям, политическим решениям и анонсам о новых пакетах безопасности помощи.
Он призвал западных партнеров сохранять честную позицию и отдавать себе отчет, что задержки помощи Украине могут привести к катастрофе.
Он признал, что обеспечение победы Украины имеет цену и содержит некоторые риски.
НАТО созывает военный комитет по Украине
В пресс-службе Альянса анонсировали проведение 16 мая заседания Военного комитета.
Одной из тем в повестке дня будет ситуация в Украине.
В рамках заседания также состоится встреча Совета Украина-НАТО.
На заседании Военного комитета НАТО будет председательствовать его глава адмирал Роб Бауэр.
Кроме того, там запланировано присутствие других командующих войск стран-членов Альянса и верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.
Также на заседании должен присутствовать и генсек НАТО Йенс Столтенберг, обсуждающий ключевые приоритеты и вызовы Альянса.
Следует отметить, что одна из частей заседания будет посвящена Украине.
На заседании НАТО может появиться главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский или другой уполномоченный представитель Украины.
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