Столтенберг попередив Захід про розплату за недостатню допомогу Україні
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Столтенберг попередив Захід про розплату за недостатню допомогу Україні

Офіс Президента України
Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва та зустрічі із президентом Володимиром Зеленським попередив західні країни про катастрофічні наслідки у разі успіхів окупаційної армії РФ. 

Західні країни зазнають більших втрат у разі перемоги Росії в Україні

Очільник Альянсу підкреслив, що західним країнам доведеться заплатити набагато вищу ціну у разі успіху окупаційної армії РФ в Україні, а ніж кошти та ресурси, які необхідно виділити на підтримку Києва.

Столтенберг нагадав, що 10 днів тому пройшло засідання Ради Україна-НАТО, під час якого президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів терміново збільшити обсяги підтримки.

Глава НАТО запевнив, що партнери почули заклик українського президента і наразі це можна побачити по заявах, політичних рішеннях і анонсах щодо нових пакетів безпекової допомоги.

У найближчому майбутньому будуть нові оголошення. Але оголошень недостатньо. Ми повинні бачити поставки озброєння, — наголосив Столтенберг.

Він закликав західних партнерів зберігати чесну позицію і усвідомлювати, що затримки допомоги Україні можуть призвести до катастрофи.

Ця війна — це не щось теоретичне. Вона триває у режимі 24/7. І коли ми не постачаємо так, як маємо робити, тоді українці сплачують ціну, але й ми також, усі союзники НАТО, — переконує глава Альянсу.

Він визнав, що забезпечення перемоги України має ціну і містить певні ризики.

Але найбільший ризик полягає у тому, якщо президент Путін візьме гору. І якщо Путін виграє, тоді буде найбільша ціна... Бо тоді ми говоритимемо про надзвичайно більшу кількість грошей, яку союзники НАТО повинні будуть інвестувати у нашу безпеку. Тож, підтримка України — це найкращий спосіб забезпечити нашу власну безпеку, — попередив Столтенберг.

НАТО скликає військовий комітет з приводу України

У пресслужбі Альянсу анонсували проведення 16 травня засідання Військового комітету.

Однією з тем на порядку денному буде ситуація в Україні.

В межах засідання також відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.

На засіданні Військового комітету НАТО буде головувати його очільник адмірал Роб Бауер.

Окрім того, там запланована присутність інших командувачів військ країн-членів Альянсу й верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі.

Також на засіданні має бути присутнім і генсек НАТО Єнс Столтенберг, який має обговорити ключові пріоритети і виклики Альянсу.

Варто зауважити, що одна з частин засідання буде присвячена Україні.

На першому засіданні головнокомандувачі зберуться у форматі Ради Україна-НАТО для обговорення агресивної війни Росії проти України, ситуації на місцях і подальшої підтримки України з боку НАТО і країн-членів Альянсу, — йдеться у повідомленні пресслужби Альянсу.

На засіданні НАТО може з'явитись головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський або ж інший уповноважений представник України.

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