Столтенберг попередив Захід про розплату за недостатню допомогу Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва та зустрічі із президентом Володимиром Зеленським попередив західні країни про катастрофічні наслідки у разі успіхів окупаційної армії РФ.

Західні країни зазнають більших втрат у разі перемоги Росії в Україні

Очільник Альянсу підкреслив, що західним країнам доведеться заплатити набагато вищу ціну у разі успіху окупаційної армії РФ в Україні, а ніж кошти та ресурси, які необхідно виділити на підтримку Києва.

Столтенберг нагадав, що 10 днів тому пройшло засідання Ради Україна-НАТО, під час якого президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів терміново збільшити обсяги підтримки.

Глава НАТО запевнив, що партнери почули заклик українського президента і наразі це можна побачити по заявах, політичних рішеннях і анонсах щодо нових пакетів безпекової допомоги.

У найближчому майбутньому будуть нові оголошення. Але оголошень недостатньо. Ми повинні бачити поставки озброєння, — наголосив Столтенберг. Поширити

Він закликав західних партнерів зберігати чесну позицію і усвідомлювати, що затримки допомоги Україні можуть призвести до катастрофи.

Ця війна — це не щось теоретичне. Вона триває у режимі 24/7. І коли ми не постачаємо так, як маємо робити, тоді українці сплачують ціну, але й ми також, усі союзники НАТО, — переконує глава Альянсу. Поширити

Він визнав, що забезпечення перемоги України має ціну і містить певні ризики.

Але найбільший ризик полягає у тому, якщо президент Путін візьме гору. І якщо Путін виграє, тоді буде найбільша ціна... Бо тоді ми говоритимемо про надзвичайно більшу кількість грошей, яку союзники НАТО повинні будуть інвестувати у нашу безпеку. Тож, підтримка України — це найкращий спосіб забезпечити нашу власну безпеку, — попередив Столтенберг. Поширити

НАТО скликає військовий комітет з приводу України

У пресслужбі Альянсу анонсували проведення 16 травня засідання Військового комітету.

Однією з тем на порядку денному буде ситуація в Україні.

В межах засідання також відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.

На засіданні Військового комітету НАТО буде головувати його очільник адмірал Роб Бауер.

Окрім того, там запланована присутність інших командувачів військ країн-членів Альянсу й верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі.

Також на засіданні має бути присутнім і генсек НАТО Єнс Столтенберг, який має обговорити ключові пріоритети і виклики Альянсу.

Варто зауважити, що одна з частин засідання буде присвячена Україні.

На першому засіданні головнокомандувачі зберуться у форматі Ради Україна-НАТО для обговорення агресивної війни Росії проти України, ситуації на місцях і подальшої підтримки України з боку НАТО і країн-членів Альянсу, — йдеться у повідомленні пресслужби Альянсу. Поширити