Столтенберг попередив Захід про розплату за недостатню допомогу Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва та зустрічі із президентом Володимиром Зеленським попередив західні країни про катастрофічні наслідки у разі успіхів окупаційної армії РФ.
Західні країни зазнають більших втрат у разі перемоги Росії в Україні
Очільник Альянсу підкреслив, що західним країнам доведеться заплатити набагато вищу ціну у разі успіху окупаційної армії РФ в Україні, а ніж кошти та ресурси, які необхідно виділити на підтримку Києва.
Столтенберг нагадав, що 10 днів тому пройшло засідання Ради Україна-НАТО, під час якого президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів терміново збільшити обсяги підтримки.
Глава НАТО запевнив, що партнери почули заклик українського президента і наразі це можна побачити по заявах, політичних рішеннях і анонсах щодо нових пакетів безпекової допомоги.
Він закликав західних партнерів зберігати чесну позицію і усвідомлювати, що затримки допомоги Україні можуть призвести до катастрофи.
Він визнав, що забезпечення перемоги України має ціну і містить певні ризики.
НАТО скликає військовий комітет з приводу України
У пресслужбі Альянсу анонсували проведення 16 травня засідання Військового комітету.
Однією з тем на порядку денному буде ситуація в Україні.
В межах засідання також відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.
На засіданні Військового комітету НАТО буде головувати його очільник адмірал Роб Бауер.
Окрім того, там запланована присутність інших командувачів військ країн-членів Альянсу й верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі.
Також на засіданні має бути присутнім і генсек НАТО Єнс Столтенберг, який має обговорити ключові пріоритети і виклики Альянсу.
Варто зауважити, що одна з частин засідання буде присвячена Україні.
На засіданні НАТО може з'явитись головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський або ж інший уповноважений представник України.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-