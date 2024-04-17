Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса начать оказывать прямую военную помощь Украине вместо выделения 2% ВВП на собственную оборону.
Столтенберг призывает страны НАТО оказывать Украине прямую военную поддержку
В частности генсек Альянса отметил решение Дании и Нидерландов выделить дополнительную помощь Украине, а также инициативу Чехии по покупке артиллерийских боеприпасов для Киева.
В качестве примера он привел решение Дании передать Украине все свои артиллерийские системы.
При этом Столтенберг отметил, что у стран-членов НАТО есть достаточное количество систем ПВО, которые могут быть переданы Украине для защиты от воздушных атак преступной армии РФ.
По его словам, у стран НАТО есть достаточное количество ЗРК Patriot, однако США, обладающие наибольшим количеством этих систем и союзником Украины, несут глобальную ответственность в этом вопросе.
Что известно о заседании Совета Украина-НАТО
Глава Альянса анонсировал проведение Совета Украина-НАТО уже в ближайшую пятницу, 19 апреля.
Известно, что в заседании примет участие президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что ожидает во время заседания обсуждения следующих вопросов:
противовоздушной обороны;
артиллерийских снарядов
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