Столтенберг призывает страны НАТО оказывать Украине прямую военную поддержку

В частности генсек Альянса отметил решение Дании и Нидерландов выделить дополнительную помощь Украине, а также инициативу Чехии по покупке артиллерийских боеприпасов для Киева.

Но Украина нуждается в большем. Поэтому, если перед союзниками предстает выбор между выполнением целей НАТО по расходам на оборону и предоставлением Украине больше помощи, мой сигнал четкий: присылайте больше Украине, подчеркнул Столтенберг. Поделиться

В качестве примера он привел решение Дании передать Украине все свои артиллерийские системы.

При этом Столтенберг отметил, что у стран-членов НАТО есть достаточное количество систем ПВО, которые могут быть переданы Украине для защиты от воздушных атак преступной армии РФ.

Я не могу назвать точное количество, потому что это разведывательная информация или секретная информация, в которую я не могу вдаваться. В Европе их меньше 100, — отметил генсек НАТО. Поделиться

По его словам, у стран НАТО есть достаточное количество ЗРК Patriot, однако США, обладающие наибольшим количеством этих систем и союзником Украины, несут глобальную ответственность в этом вопросе.

Но реальность такова, что, конечно, у нас есть системы достаточно большие для того, чтобы мы могли поставлять значительно больше Украины, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, в частности батареи Patriot. И именно над этим мы сейчас работаем, — подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Что известно о заседании Совета Украина-НАТО

Глава Альянса анонсировал проведение Совета Украина-НАТО уже в ближайшую пятницу, 19 апреля.

Известно, что в заседании примет участие президент Владимир Зеленский.

Прежде всего президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина-НАТО. Мы созовем заседание в пятницу. Это будет встреча с президентом Зеленским, а затем с министрами обороны, чтобы обсудить срочные потребности в большей поддержке Украины, — пояснил Столтенберг. Поделиться

Он отметил, что ожидает во время заседания обсуждения следующих вопросов: