Столтенберг виступив з новою ініціативою щодо допомоги Україні
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Столтенберг виступив з новою ініціативою щодо допомоги Україні

Єнс Столтенберг
Джерело:  online.ua

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу почати надавати пряму військову допомогу Україні замість виділення 2% ВВП на власну оборону. 

Столтенберг закликає країни НАТО надавати Україні пряму військову підтримку

Зокрема, генсек Альянсу відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову допомогу Україні, а також ініціативу Чехії з купівлі артилерійських боєприпасів для Києва.

Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні, — підкреслив Столтенберг.

Він у якості прикладу навів рішення Данії передати Україні всі свої артилерійські системи.

При цьому Столтенберг зазначив, що у країн-членів НАТО є достатня кількість систем ППО, які можуть бути передані Україні для захисту від повітряних атак злочинної армії РФ.

Я не можу назвати точну кількість, тому що це розвідувальна інформація або секретна інформація, в яку я не можу вдаватися. В Європі їх менше ніж 100, — зазначив генсек НАТО.

За його словами, в країн НАТО є достатня кількість ЗРК Patriot, однак США, які мають найбільшу кількість цих систем і є союзником України, несуть глобальну відповідальність у цьому питанні.

Але реальність така, що, звичайно, у нас є системи, достатньо великі для того, щоб ми могли постачати значно більше Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом, зокрема батареї Patriot. І саме над цим ми зараз працюємо, — підкреслив Столтенберг.

Що відомо про засідання Ради Україна-НАТО

Глава Альянсу анонсував проведення Ради Україна-НАТО вже у найближчу п’ятницю, 19 квітня.

Відомо, що у засіданні також візьме участь президент Володимир Зеленський.

Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скличемо засідання в п'ятницю. Це буде зустріч з президентом Зеленським, а потім з міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України, — пояснив Столтенберг.

Він зазначив, що очікує під час засідання обговорення наступних питань:

  • протиповітряної оборони;

  • артилерійських снарядів.

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