Столтенберг закликає країни НАТО надавати Україні пряму військову підтримку

Зокрема, генсек Альянсу відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову допомогу Україні, а також ініціативу Чехії з купівлі артилерійських боєприпасів для Києва.

Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні, — підкреслив Столтенберг. Поширити

Він у якості прикладу навів рішення Данії передати Україні всі свої артилерійські системи.

При цьому Столтенберг зазначив, що у країн-членів НАТО є достатня кількість систем ППО, які можуть бути передані Україні для захисту від повітряних атак злочинної армії РФ.

Я не можу назвати точну кількість, тому що це розвідувальна інформація або секретна інформація, в яку я не можу вдаватися. В Європі їх менше ніж 100, — зазначив генсек НАТО. Поширити

За його словами, в країн НАТО є достатня кількість ЗРК Patriot, однак США, які мають найбільшу кількість цих систем і є союзником України, несуть глобальну відповідальність у цьому питанні.

Але реальність така, що, звичайно, у нас є системи, достатньо великі для того, щоб ми могли постачати значно більше Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом, зокрема батареї Patriot. І саме над цим ми зараз працюємо, — підкреслив Столтенберг. Поширити

Що відомо про засідання Ради Україна-НАТО

Глава Альянсу анонсував проведення Ради Україна-НАТО вже у найближчу п’ятницю, 19 квітня.

Відомо, що у засіданні також візьме участь президент Володимир Зеленський.

Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скличемо засідання в п'ятницю. Це буде зустріч з президентом Зеленським, а потім з міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України, — пояснив Столтенберг. Поширити

Він зазначив, що очікує під час засідання обговорення наступних питань: