Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу почати надавати пряму військову допомогу Україні замість виділення 2% ВВП на власну оборону.
Столтенберг закликає країни НАТО надавати Україні пряму військову підтримку
Зокрема, генсек Альянсу відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову допомогу Україні, а також ініціативу Чехії з купівлі артилерійських боєприпасів для Києва.
Він у якості прикладу навів рішення Данії передати Україні всі свої артилерійські системи.
При цьому Столтенберг зазначив, що у країн-членів НАТО є достатня кількість систем ППО, які можуть бути передані Україні для захисту від повітряних атак злочинної армії РФ.
За його словами, в країн НАТО є достатня кількість ЗРК Patriot, однак США, які мають найбільшу кількість цих систем і є союзником України, несуть глобальну відповідальність у цьому питанні.
Що відомо про засідання Ради Україна-НАТО
Глава Альянсу анонсував проведення Ради Україна-НАТО вже у найближчу п’ятницю, 19 квітня.
Відомо, що у засіданні також візьме участь президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що очікує під час засідання обговорення наступних питань:
протиповітряної оборони;
артилерійських снарядів.
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