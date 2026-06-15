Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ — видео
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Проиcшествия
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Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ — видео

самолет
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Источник:  online.ua

В Иркутской области России 15 июня произошла серьезная авиакатастрофа. Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился вблизи города Свирска.

Главные тезисы

  • 15 июня в Иркутской области произошло падение стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в результате отказа двигателя.
  • Экипаж совершил катапультирование до удара самолета в леса вблизи города Свирска.

Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ

В Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет упал вблизи города Свирска на берегу Ангары.

По данным пабликов, предварительно причиной падения самолета стал отказ двигателя. Бомбардировщик потерял управление и с большой высоты упал в лес вблизи села Каменка, недалеко от берега реки.

Как сообщили в Минобороны России, самолет Ту-22M3 упал во время захода на посадку, выполняя учебно-тренировочный полет в Иркутской области. Экипаж, к сожалению, катапультировался.

Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС.

Бомбардировщик Ту-22-М3 мог лететь с военного аэродрома «Бела», который являлся одной из целей спецоперации «Паутина» в июне прошлого года.

Военный аэродром расположен примерно в 30 км от места аварии, выяснила ASTRA. Там, среди прочих, базируются дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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