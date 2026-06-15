Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ — видео

Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ

В Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет упал вблизи города Свирска на берегу Ангары.

По данным пабликов, предварительно причиной падения самолета стал отказ двигателя. Бомбардировщик потерял управление и с большой высоты упал в лес вблизи села Каменка, недалеко от берега реки.

Как сообщили в Минобороны России, самолет Ту-22M3 упал во время захода на посадку, выполняя учебно-тренировочный полет в Иркутской области. Экипаж, к сожалению, катапультировался.

Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС. Поделиться

Бомбардировщик Ту-22-М3 мог лететь с военного аэродрома «Бела», который являлся одной из целей спецоперации «Паутина» в июне прошлого года.