Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ — видео

В Иркутской области России 15 июня произошла серьезная авиакатастрофа. Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился вблизи города Свирска.
Главные тезисы
- 15 июня в Иркутской области произошло падение стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в результате отказа двигателя.
- Экипаж совершил катапультирование до удара самолета в леса вблизи города Свирска.
Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ
В Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет упал вблизи города Свирска на берегу Ангары.
По данным пабликов, предварительно причиной падения самолета стал отказ двигателя. Бомбардировщик потерял управление и с большой высоты упал в лес вблизи села Каменка, недалеко от берега реки.
Как сообщили в Минобороны России, самолет Ту-22M3 упал во время захода на посадку, выполняя учебно-тренировочный полет в Иркутской области. Экипаж, к сожалению, катапультировался.
Бомбардировщик Ту-22-М3 мог лететь с военного аэродрома «Бела», который являлся одной из целей спецоперации «Паутина» в июне прошлого года.
Военный аэродром расположен примерно в 30 км от места аварии, выяснила ASTRA. Там, среди прочих, базируются дальние бомбардировщики Ту-22М3.
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